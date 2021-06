Comment est la version turque de The Good Doctor qui fait fureur en Amérique latine

Tout ce qu’il touche, c’est de l’or ! Le phénomène de The Good Doctor s’étend à travers le monde et ne comprend pas seulement la série mettant en vedette Freddie highmore. Le spectacle est à l’origine basé sur une production coréenne et maintenant une version turque appelée Doctor Milagro a été ajoutée. Comment pourrait-il en être autrement c’est aussi un succès international, notamment en Argentine.Regardez de quoi il s’agit !

A fait ses débuts en Turquie 12 septembre 2019 et a présenté son dernier épisode 27 mai 2021. Bien qu’il n’y ait que deux saisons, une troisième est en préparation en raison de l’événement. A l’époque, il a quitté son pays pour être diffusé dans des pays comme la Bulgarie, la Grèce, l’Ouzbékistan, l’Albanie, la Hongrie et la Tunisie. En Amérique latine, il est arrivé en Argentine et, tout comme il est arrivé en avril, il est devenu le leader de la notation.







En effet, ce mardi, l’équipe nationale de l’Albiceleste a joué contre la Colombie pour les éliminatoires de la Coupe du monde et le docteur Milagro a obtenu plus d’audience : 14,4 points d’évaluation sur Telefe contre 13,9 pour le match de football à la télévision publique. Les chiffres correspondent à une tendance qui s’est répétée ces dernières semaines, où le roman turc est populaire.

Quelles sont les différences entre Doctor Milagro et The Good Doctor ?

En substance, les parcelles des deux séries sont les mêmes: un jeune médecin atteint du syndrome du savant autiste qui a la capacité de sauver des vies en tant que chirurgien dans un hôpital. Les variations portent sur des problématiques propres à chaque culture et se retrouvent principalement dans les scripts.

Taner Ölmez dans le rôle de Freddie Highmore

Dans Docteur Milagro, l’acteur Taner Ölmez est la star dans son rôle de Ali vefa et il est déjà devenu l’un des hommes phares du moment à la télévision argentine. Il s’agit d’un artiste de 36 ans qui a commencé sa carrière à 23 ans et qu’il avait déjà brillé dans un autre feuilleton comme Medcézir en 2017.

Les deux séries sont en fait des filles de Bon docteur, une série de Corée du Sud diffusée en 2013. En 2018 il y a eu aussi une adaptation au Japon sous le nom de Guddo Dokuta.

Ce phénomène correspond à la tendance qui s’est renforcée par la pandémie avec des drames médicaux parmi les plus regardés dans le monde. La même chose s’est produite avec des tubes comme Grey’s Anatomy et New Amsterdam.