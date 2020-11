Comment est la phrase? Il ne suffit pas d’être père, il faut participer

L’intégrité de l’homme atteint son apogée lorsqu’il devient un père à part entière. Et, dans l’ensemble, je veux dire: présent, sincère, conscient, amical en tout temps.

Fournir n’est pas seulement le plus important, car les femmes, de nos jours, jouent également ce rôle. Beaucoup d’hommes se cachent même du rôle de père, revendiquant leurs immenses engagements et, par conséquent, leur absence de la vie de famille.

Ce qui se produit? Ils arrêtent d’écouter leurs enfants avec leurs rêves, qui doivent être partagés avec l’homme de leur vie. Celui à qui ils délèguent confiance et se donnent sans crainte de l’après.

Que ce soit un enfant de sang ou non, le fils d’un père, un homme dans son ensemble, c’est un grand cadeau de la VIE.

Mais, en plus d’être entendus, ils veulent entendre pour connaître son opinion. Cet homme a besoin d’être vrai et innocent, fort et décisif, doux et véhément dans ses lignes colorées. Ce sont les super-héros, très attendus pour la décision de la grande fin du chapitre.

Cet homme doit savoir réunir sa famille dans une sublime congrégation, où chacun se respectera, fera face aux décisions, attendra les bons moments pour les câlins, les larmes et les rires. Et, tout d’abord, j’ai hâte d’être à nouveau ensemble le lendemain, la semaine prochaine, toujours.

Cet homme, essentiel dans la vie de chacun de nous, doit avoir Dieu dans son cœur et le transmettre en tous actes comme exemple et reflet d’actes d’amour.