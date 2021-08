Comment est Filmin, la plateforme qui veut s’implanter en Amérique latine

De plus en plus de plateformes auxquelles les utilisateurs ont accès lorsqu’ils visionnent du contenu en streaming. Fini le temps où Netflix c’était la seule option au moment de choisir de regarder un film ou une série à la maison. Aujourd’hui, pratiquement tous les distributeurs, tels que Primordial, Amazon Studios, Disney ou WarnerMedia Ils ont leur propre service à travers lequel ils proposent les titres qu’ils possèdent.

Stand By Me est l’un des nombreux classiques qui apparaît dans Filmin Españ. (IMDb)



Parmi tous, il y a un peu plus d’une décennie Filmer. C’est une société espagnole créée par Juan Carlos Tous qui a peu à peu grandi en nombre de titres, en qualité d’interface et en soutien financier. Ce qui a commencé comme une entreprise qui a reçu l’impulsion des distributeurs de films indépendants du pays européen tels que Alta Films, Avalon, Films Vertiges ou GolemAujourd’hui, il compte déjà une dizaine de milliers de titres.

Filmer C’est une plate-forme dédiée principalement au cinéma indépendant, mais cela ne signifie pas qu’il existe d’autres titres appartenant à ce qu’on appelle le grand public. Pour accéder au catalogue, vous pouvez payer un abonnement ou louer les titres via un utilisateur créé sur la plateforme. En ce sens, cela dépend du type de compte qui a été généré, vous pourrez voir plus de titres ou vous devrez payer un supplément pour y accéder.

A Filmin México, vous pouvez voir The Hunt, le grand film de l’acteur oscarisé Thomas Vinterberg. (IMDb)



À une époque où les premières fenêtres sont de plus en plus importantes et en même temps complexes pour l’industrie, comme l’annonce de HBO Max et Photos de Warner Bros. de sortir les titres simultanément, Filmer semble avoir une proposition intéressante. L’un des types d’utilisateurs, appelé premier, permet d’accéder à trois productions spéciales par mois. C’est-à-dire que s’il y avait des grandes premières sur la plate-forme, elles pourraient couvrir une sorte de billet grâce à ce mécanisme.

Comment fonctionne Filmin

Filmer Il fonctionne avec un système de reproduction vidéo qui s’adapte au type de connexion. Bien que la qualité d’image des films soit standard, si la connexion Internet est mauvaise, vous n’aurez pas une bonne lecture vidéo. Par contre, il est important de noter que les titres qui ne sont pas accessibles aux utilisateurs de base ont un temps de reproduction. Une fois le produit loué, le temps de le voir dépendra s’il s’agit d’une série ou d’un film.

Les titres qui sont loués ne commencent leur période d’expiration que lorsqu’il est donné jouer au premier chapitre ou film en question. S’il s’agit d’un film, vous avez jusqu’à 72 heures pour visionner le matériel, tandis que s’il s’agit d’une fiction épisodique, l’utilisateur aura jusqu’à 30 jours pour le terminer.

Où Filmin est disponible

Étant une entreprise espagnole, il est clair que Filmer il a la grande majorité de son marché dans le pays européen. Mais il y a cinq ans, elle a commencé son expansion et propose déjà sa plateforme au Portugal et au Mexique. Dans le cas de ce pays d’Amérique latine, force est de constater qu’il peut être la porte d’entrée du marché de cette région, avec un catalogue qui diffère des grands réservoirs basés sur des productions coupées indépendantes. Pour le moment, il n’y a pas de nouvelles d’une expansion sur le marché latin.