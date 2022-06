Comment épingler vos meilleures photos Instagram en haut de votre profil

in

Instagram vous permet désormais d’épingler vos publications préférées en haut de votre profil.

Nous vous expliquerons comment vous pouvez épingler des messages en haut de votre profil instagram. De cette façon, vos images et vidéos préférées seront la première chose que verront les personnes qui visitent votre profil.

Peut-être le nourrir d’Instagram a perdu une partie de la pertinence qu’il avait autrefois, et que le Histoires sont devenus l’aspect principal de l’application. Mais l’entreprise à l’origine du réseau social n’a pas oublié –encore– cette section de son application, qui continue d’accumuler des followers à travers le monde, et décide de temps en temps de la mettre à jour avec de nouvelles fonctionnalités.

Une des dernières options pour arriver au nourrir est la possibilité de messages d’épingle. Il s’agit d’une fonction destinée à permettre aux utilisateurs de épinglez vos images et vidéos préférées en haut de vos profilsou les publications qui représentent le mieux le contenu du profil.

Épinglez les publications Instagram en haut de votre profil

Le processus d’épinglage des publications sur Instagram est disponible avec la dernière version de l’application. Par conséquent, vous devez tout d’abord vous assurer que la dernière version d’Instagram est téléchargée sur votre mobile.

Une fois que vous l’avez, il vous suffit de suivre quelques étapes simples pour épingler des images ou des vidéos en haut de votre profil. Cela ne vous prendra que quelques minutes :

Ouvrez l’application Instagram sur votre mobile et accédez à votre profil. Appuyez sur la publication que vous souhaitez épingler. Appuyez sur le menu des options de publication, représenté par une icône de trois points verticaux. Dans le menu des options, appuyez sur « Épingler au profil »

C’est tout. Si vous revenez à votre profil, vous verrez que le les messages que vous avez épinglés apparaissent en haut de votre profil. Notez que le nombre maximum de messages pouvant être épinglés simultanément est de troisdonc si vous décidez d’épingler plus de trois messages, seuls les derniers que vous avez épinglés apparaîtront et le plus ancien disparaîtra automatiquement.

au cas où vous voudriez désépingler un postil vous suffit de suivre les mêmes étapes indiquées ci-dessus, mais en sélectionnant l’option « Unfix from profile ».

