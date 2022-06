in

Gagnez du temps lorsque vous discutez sur WhatsApp en utilisant vos réactions. Apprenez à envoyer, modifier et supprimer des réactions étape par étape avec ce guide.

Dans ce guide, nous expliquons étape par étape comment envoyer, modifier ou supprimer des réactions à un message sur WhatsApp. Cette fonction, qui a débarqué en 2022 sur la plateforme de messagerie, nous permet de transmettre notre émotion à un message à travers une série d’émoticônes.

Il semble que WhatsApp envisage d’ajouter plus de réactions, mais pour l’instant, il n’y en a que six disponibles: J’aime, j’adore, Rire, Surprise, Tristesse et Merci. En envoyant ces réactions, vous évitez d’avoir à rédiger des réponses aux messages, ce qui vous fait gagner du temps lorsque vous discutez avec d’autres utilisateurs. Peu importe si vous vous trompez en réagissant à un message alors vous pouvez changer la réaction ou la supprimer rapidement.

Comment envoyer une réaction à un message sur WhatsApp

Pour réagir à un message sur WhatsApp, vous n’avez besoin que de deux touches sur l’écran. D’ailleurs, vous pouvez réagir aux messages des autres utilisateurs ainsi qu’aux vôtresmême si cela n’a pas beaucoup de sens. Voici la procédure à suivre :

Ouvrez WhatsApp et entrez dans la conversation en question. Appuyez quelques secondes sur le message vous voulez réagir. Cela affichera une barre avec six émoticônes différentes. réagir, appuyez simplement sur l’emoji que vous souhaitez envoyer.

Après avoir appuyé sur l’émoticône, il apparaîtra en bas à droite du message afin que l’autre utilisateur puisse voir la réaction. Si vous utilisez fréquemment Telegram, vous saurez que les réactions de WhatsApp sont très similaires à celles de son rival.

Au fait, vous pouvez non seulement réagir aux messages texte, mais vous pouvez également le faire avec audios, documents, photographies et vidéos. En général, à tout message envoyé par d’autres utilisateurs, également en groupe.

Comment changer la réaction à un message dans WhatsApp

Il est possible que vous fassiez une erreur en réagissant à un message sur WhatsApp taper sur la mauvaise émoticône. Heureusement, il existe une solution simple, car vous pouvez modifier la réaction à tout moment. Comment? Il vous suffit de suivre ces deux étapes :

Appuyez quelques secondes sur le message dont vous voulez modifier la réaction. Cela affichera la barre dans laquelle la réaction actuelle apparaîtra sélectionnée en gris. Appuyez sur la réaction que vous souhaitez envoyer et prêt. Pour vérifier que vous l’avez bien fait, il vous suffit de regarde la nouvelle icône qui apparaît à côté du message.

Comment supprimer une réaction à un message sur WhatsApp

Une autre option consiste à réagir à un message WhatsApp sans le vouloir. Ne vous inquiétez pas, car vous pouvez supprimer la réaction sans problème afin que le message reste tel quel. Dans ce cas, il semble que l’appelant ne recevra pas d’avis, comme cela se produit lors de la suppression d’un message. Voici les étapes à suivre :

Appuyez quelques secondes sur le message dont vous souhaitez supprimer la réaction. Cela affichera la barre dans laquelle la réaction actuelle apparaîtra sélectionnée en gris. Appuyez sur la même émoticône pour désactiver la réaction.

C’est aussi simple d’utiliser les réactions de WhatsApp, un outil qui est là pour rester. Il est certainement très utile pour montrer nos sentiments face à un message sans ouvrir le clavier et rédiger un texte. Simplicité et rapidité, telles sont les deux grandes caractéristiques d’une fonction qui commence déjà à devenir populaire auprès des utilisateurs.

