Comment envoyer des photos sous forme de documents sur WhatsApp

Saviez-vous que WhatsApp nativement compresser jusqu’à 80% certains éléments tels que des images et des vidéos ? Ceci afin qu’ils puissent atteindre leur destination plus rapidement. Et bien qu’il s’agisse de l’une de ses meilleures caractéristiques, la qualité se perd dans la définition.

Heureusement, il existe un moyen de envoyer des photos sous forme de documents sur WhatsApp sans affecter la résolution. Si vous voulez savoir comment faire, continuez à lire cet article.

Vous pouvez donc envoyer des photos sous forme de documents dans WhatsApp

L’envoi d’images et de vidéos sur WhatsApp sans perte de qualité depuis votre mobile ou votre ordinateur est possible si vous l’envoyez en tant que document. Voici ce que vous devez faire pour y parvenir :

Entre en Whatsapp depuis PC, tablette, Android ou iOS.

depuis PC, tablette, Android ou iOS. Ouvrez le chat où vous souhaitez envoyer le photo ou vidéo dans son poids d’origine.

dans son poids d’origine. Tapez sur le icône de clip en bas du chat et passez en revue les options.

en bas du chat et passez en revue les options. Sélectionnez celui qui dit « Document ».

Il affichera alors tous les documents que vous avez enregistrés dans ce dossier. appuyez sur Trouver d’autres documents .

. Avec cette étape, vous pourrez voir le fichiers les plus récents , qu’il s’agisse d’une image, d’une vidéo, d’un document ou d’un autre type de fichier. Dans le cas où il s’agit d’une photo récente, elle devrait apparaître en haut de la liste, vous n’aurez qu’à sélectionner l’image que vous allez envoyer ou appuyer et maintenir l’image pendant 1 seconde pour en vérifier plusieurs en même temps.

, qu’il s’agisse d’une image, d’une vidéo, d’un document ou d’un autre type de fichier. Dans le cas où il s’agit d’une photo récente, elle devrait apparaître en haut de la liste, vous n’aurez qu’à sélectionner l’image que vous allez envoyer ou appuyer et maintenir l’image pendant 1 seconde pour en vérifier plusieurs en même temps. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur l’option « Ouvert » situé en haut de l’écran.

situé en haut de l’écran. Vous recevrez un message pour confirmer l’envoi, puis appuyez sur « Envoyer » pour livrer le document à sa destination.

Comme vous le verrez, le processus de envoyer des photos sous forme de documents sur WhatsApp C’est très simple et vous n’aurez pas besoin d’être un expert dans le domaine pour le faire avec succès.

Il suffit de garder à l’esprit que le destinataire peut recevoir le fichier en secondes ou en minutes en fonction du nombre de fichiers, du poids des documents et de la vitesse d’Internet.

