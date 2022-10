Comment envoyer des demandes Ne pas suivre à des sites Web à l’aide de Google Chrome ; consulter le guide étape par étape

12 octobre 2022 16:34:52 IST

La croissance d’Internet a été une aubaine pour les consommateurs et les annonceurs. Les portails de commerce électronique et autres sites Web suivent souvent les informations sensibles d’une personne pour envoyer des publicités ciblées. Si vous ne souhaitez pas que les sites Web collectent ou suivent vos données de navigation à partir de vos appareils, vous pouvez leur envoyer une demande Ne pas suivre.

Cependant, certains sites Web peuvent continuer à suivre vos données même après que vous ayez envoyé une demande Ne pas suivre. Selon la page d’aide de Google Chrome, « La plupart des sites Web et des services Web, y compris ceux de Google, ne changent pas leur comportement lorsqu’ils reçoivent une demande Ne pas suivre. Chrome ne fournit pas de détails sur les sites Web et les services Web qui respectent les demandes Do Not Track et sur la manière dont les sites Web les interprètent.

Par défaut, le paramètre Ne pas suivre est désactivé sur les systèmes. Voici les étapes pour envoyer une demande Do Not Track depuis vos appareils :

Pour les utilisateurs d’Android :

― Ouvrez l’application Chrome sur votre mobile.

― Accédez aux trois points verticaux à droite de la barre d’adresse. Choisissez Paramètres.

― Sous l’onglet de base, sélectionnez Confidentialité et sécurité.

― Appuyez sur Ne pas suivre et activez le paramètre.

Pour les ordinateurs :

― Accédez à l’icône Chrome sur votre système.

― Cliquez sur l’icône des trois points, puis accédez à Paramètres.

― Cliquez sur Confidentialité et sécurité et choisissez Cookies et autres données de site.

― Activez « Envoyer une demande « Ne pas suivre » avec votre trafic de navigation ».

Pour les utilisateurs Apple, la fonction Ne pas suivre n’est pas disponible.

Une autre chose que vous pouvez faire pour protéger votre vie privée est de désactiver les cookies tiers et autres outils invasifs. Cela peut être fait par AdChoices et WebChoices. AdChoices est un service proposé par la Digital Advertising Alliance, qui s’autorégule pour offrir aux utilisateurs une alternative à la publicité ciblée. WebChoices est un outil du service qui peut vous permettre de retirer le consentement de suivi de plusieurs entreprises à la fois. Les deux ne s’appliquent qu’aux entreprises qui participent au programme.

