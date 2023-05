Comment entraîner le remake en direct de votre dragon trouve ses pistes

Disney n’est pas le seul à vouloir ramener ses classiques animés sur grand écran dans de nouvelles versions. DreamWorks se prépare à emprunter le même chemin avec Comment entraîner son dragonl’une de ses franchises animées les plus réussies qui transformera son histoire en action réelle.





Après des mois de rumeurs concernant un remake du film basé sur la série de livres de Cressida Cowell, The Hollywood Reporter confirme enfin que Le téléphone noirc’est Maçon Tamise et Le dernier d’entre nous‘ Nico Parker ont été choisis comme Hiccup et Astrid, les jeunes protagonistes de l’histoire qui sera dirigée par Dean DeBlois.

En plus de faire partie du film d’horreur mettant en vedette Ethan Hawke, Thames est apparu dans la série Apple TV + acclamée par la critique. Pour toute l’humanité et a récemment rejoint le Walker Texas Ranger redémarrer avec Surnaturelde Jared Padalecki. Parker, pour sa part, a joué Sarah la fille de Joel (Pedro Pascal) dans l’adaptation réussie de Le dernier d’entre nous pour HBO, et avant cela, elle faisait partie de la version live-action de Dumbo pour Disney, entre autres petits rôles. Précédemment, Shazam ! Fureur des Dieux’ Jack Dylan Grazer et Écraser La star Auli’i Carvalho est apparue comme les principaux candidats pour les rôles, avec Joel Edgerton dans le rôle de Stoick the Vast, père de Hiccup.

Dans la version originale, le casting est mené par Jay Baruchel, Gerard Butler, Cate Blanchett et America Ferrera, entre autres grands noms.

Sur le même sujet : Paloma Faith dénonce la Petite Sirène : « Ce n’est pas ce que je veux enseigner aux femmes de la prochaine génération »





À quoi s’attendre de Comment entraîner l’action en direct de votre dragon

Pour l’instant, on ne sait pas si cette nouvelle version sera une continuation de l’histoire originale ou simplement une nouvelle adaptation de l’intrigue qui s’est déjà popularisée en format animé, bien que cette deuxième option soit la plus probable.

L’histoire suit Hiccup, un adolescent viking fils du chef de son peuple, qui ressent une grande pression pour devenir un bon exemple pour son peuple comme son père et un bon chasseur de dragons, puisque les créatures sont les ennemis de sa communauté depuis des années. Cependant, il a de manière inattendue une rencontre avec un dragon amical qu’il appelle Krokmou, avec qui il développe une belle relation et finit par l’entraîner à devenir son fidèle compagnon, ce qui mettra fin à la guerre entre les Vikings et les dragons pour les unir dans paix.

Dans le deuxième film, Harold et Krokmou trouvent une grotte infestée de dragons qui mène à un monde caché où le jeune homme retrouve sa mère, disparue depuis des années. Ensemble, ils en apprendront beaucoup plus sur les dragons et le lien qui les unit. Dans Comment dresser votre dragon 3Hiccup devra affronter d’autres Vikings qui ne semblent pas prêts à partager une vie paisible avec des dragons parmi eux.

La saga de Cowell compte un total de 12 livres, il y a donc beaucoup de matériel source pour que la franchise puisse se développer. En fait, en 2013, DreamWorks a porté l’histoire au petit écran avec une émission de télévision, qui a été suivie de deux autres séries en 2019 et 2021.