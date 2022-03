Comment enregistrer votre entreprise hôtelière sur Uber Eats

Vous pouvez donner à votre entreprise hôtelière le coup de pouce dont elle a besoin grâce à Uber Eats.

Commander de la nourriture à la maison est devenu très courant pour chacun d’entre nous. Pour les propriétaires d’établissements de restauration, c’est un véritable stimulant lorsqu’il s’agit d’élargir les possibilités commerciales. Uber Eats, comme d’autres plateformes existantes, vous permet de vous associer à ce modèle économique et d’augmenter vos ventes. si vous voulez savoir comment enregistrer votre entreprise hôtelière auprès d’Uber Eats, vous êtes au bon endroit.

Comment enregistrer une entreprise dans Uber Eats

Tout d’abord, il faut dire que tous les commerces ne sont pas éligibles à Uber Eats. Cette marque donne la priorité à ceux qui ont au moins 2 succursales, bien que ce ne soit pas une exigence essentielle. Mais le choix est laissé à la discrétion d’Uber Eats, qui est celui qui prend la décision finale. La seule chose dont vous aurez besoin pour travailler avec Uber Eats est une tablette, donc l’investissement n’est pas forcément élevé.

Pour vous inscrire ou démarrer le processus d’adhésion, il vous suffit de communiquer avec eux via le Web pour devenir membre. Il convient de noter que non seulement les bars ou les restaurants peuvent être enregistrés, mais aussi d’autres modèles commerciaux tels que les supermarchés, les pharmacies ou les magasins d’alimentation. C’est peut-être l’un des avantages par rapport à d’autres entreprises similaires.Lors de l’inscription, vous devrez expliquer ce que vous faites et, dans le cas des restaurants, parler du type de nourriture que vous proposez.

Si votre restaurant ou votre bar est choisi, vous avez de la chance. Vous devez envoyer la documentation pertinente pour que tout commence à rouler. La marque vous contactera et Le mécanisme sera lancé pour que les menus soient chargés dans l’application Ubear Eats. De la même manière, vous devrez prévoir un système de livraison et dont nous allons parler maintenant.

La question la plus courante concerne les livraisons. tu connais la marque fait parvenir les produits aux clients via un réseau de livreurs à vélo ou à moto. Vous n’avez pas besoin d’être le seul à gérer cela, car la marque peut faire cavaliers Propres sont ceux qui effectuent vos livraisons. Mais si vous avez déjà un livreur, vous pouvez l’utiliser pour travailler avec lui. Uber mange. Ce sera la marque qui vous dira comment faire le processus. Le rayon de livraison est variable et est toujours à la discrétion de la marque. Cela peut varier d’une ville à l’autre, car ce que veut Uber Eats, c’est que votre commande parvienne à des clients en bon état et le délai n’est pas trop long, jamais plus de 15 minutes.

Concernant la réception des commandes dans l’entreprise, nous avons déjà dit qu’elle se fait via une tablette. L’entreprise elle-même se chargera de gérer la réception des commandes, puisque, dans le cas où vous avez 2 succursales, la commande est toujours livrée à celui qui suppose le moins de distance de livraison. De cette façon, les retards qui peuvent survenir sont minimisés.

Uber Eats facture un pourcentage variable entre le 25 et 30% de chaque commande. Bien que ce soit un chiffre important, il est dans la lignée des autres marques concurrentes et il faut penser que s’associer à cette plateforme peut augmenter considérablement le nombre de commandes que vous allez recevoir.

Avantages d’être associé à Uber Eats

Si votre entreprise a peu d’heures d’ouverture, rejoindre Uber Eats peut être le saut définitif dont vous avez besoin, ce sont ses avantages.

-Vous pouvez augmenter considérablement votre chiffre d’affaires, puisque votre entreprise sera visible dans toute la ville et il sera très facile pour les agents de passer commande sans sortir de chez eux.

-L’investissement qui doit être fait est un inconvénient, nous avons tous une tablette et si ce n’est pas le cas, vous pouvez trouver n’importe quelle tablette avec des fonctionnalités de base qui ne représente pas un gros investissement.

-Pour de nombreux clients, Uber Eats est synonyme de confort et d’une entreprise en phase avec ce que demande la société. Non seulement votre restaurant ou votre bar gagnera en visibilité, mais il sera également perçu comme un business model au goût du jour.

Comment enregistrer votre restaurant ou bar dans Just Eat

Par conséquent, enregistrer votre entreprise hôtelière sur Uber Eats n’est pas un problème très important. Si la marque n’est pas encore établie dans votre localité, ce qui est courant dans les petites villes, vous devrez attendre que le processus d’expansion fasse son travail. Mais si vous l’avez implanté dans une grande ville et que vous n’êtes pas encore associé, vous ratez une occasion en or de faire rebondir votre business. Le modèle de la commande de nourriture à domicile est une réalité déjà établie et qui s’impose de plus en plus. Pourquoi ne pas s’ouvrir à de nouveaux champs plutôt que de continuer à se plaindre ?

