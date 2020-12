Comment enregistrer vos photos et documents WhatsApp sur PC

Utilisez-vous WhatsApp Web et ne savez pas comment enregistrer des photos et des documents directement sur votre ordinateur? Nous vous expliquons étape par étape comment procéder.

Photos ici, vidéos là-bas, documents en revanche … WhatsApp est une plateforme où des images, audios et autres types de documents sont constamment envoyés, en particulier dans les groupes bondés.

Dans le cas du téléphone, les photos WhatsApp sont automatiquement enregistrées dans la galerie du téléphone et il est très facile de les organiser car elles sont stocké dans un dossier appelé « Images WhatsApp ». Cependant, les choses se compliquent lorsque vous utilisez WhatsApp Web.

Lorsque vous utilisez WhatsApp depuis l’ordinateur, cliquez simplement sur une image ou un document pour le voir, mais cela ne signifie pas qu’il est enregistré sur l’appareil. Ensuite, nous vous disons ce que vous devez faire pour enregistrez vos photos et documents WhatsApp sur PC.

Avant d’entrer dans ce sujet, nous verrons également comment vous pouvez transmettre ces photos et documents WhatsApp que vous avez déjà sur votre mobile à ton ordinateur. Et c’est parti.

Comment transférer vos photos et documents WhatsApp d’un mobile vers un PC

Comme nous l’avons mentionné précédemment, lorsque vous téléchargez une image ou un document de WhatsApp sur votre mobile, il est enregistré directement dans la mémoire du téléphone.

Cependant, c’est sur l’ordinateur que nous enregistrer les fichiers pour une rétention future ou pour les télécharger sur des plateformes de stockage cloud.

Pour transférer les fichiers WhatsApp que vous avez sur votre mobile vers votre PC pour les y enregistrer, procédez comme suit:

Connectez votre mobile au PC avec un câble USB et, dans le premier, activer le transfert de fichiers. La chose la plus normale est que le dossier du mobile connecté s’ouvre automatiquement sur le PC. Si ce n’est pas comme ça, entrez Team et cliquez sur votre téléphone. Cliquer sur « Stockage interne » ou « Carte SD » selon l’endroit où vous conservez tous les fichiers WhatsApp. Trouvez le dossier « WhatsApp » et ouvrez-le. Allez ensuite dans le dossier « Moitié ». Copiez les dossiers «Images WhatsApp» et «Documents WhatsApp» et collez-les sur ton ordinateur. Attendez le temps qu’il faut pour transférer des fichiers et voilà, vous aurez déjà transféré les images et documents WhatsApp que vous aviez sur votre mobile sur votre PC.

Comment enregistrer vos photos et documents sur votre PC à partir de WhatsApp Web

Si vous utilisez régulièrement WhatsApp Web mais que vous ne savez pas comment enregistrer les photos et les documents que vous recevez directement dans la mémoire de votre ordinateur, vous saurez comment le faire.

Il s’agit d’un processus particulièrement simple, car la version Web de la plateforme de messagerie a un bouton dédié uniquement au téléchargement des fichiers. Grâce à ce processus, vous pourrez enregistrer des photos et des documents WhatsApp sur votre PC et évitez ainsi d’avoir à les passer d’un appareil à un autre comme nous l’avons vu au point précédent.

Mais on ne continue plus, ce sont les étapes à suivre pour enregistrez vos photos et documents sur votre PC à partir de WhatsApp Web:

Ouvrez WhatsApp Web sur votre ordinateur. Entrez la conversation dans laquelle l’image ou le document que vous souhaitez télécharger a été partagé. Cliquez sur l’image que vous souhaitez enregistrer sur votre PC puis appuyez sur le bouton de téléchargement dans le coin supérieur droit. La photo sera automatiquement enregistrée sur votre ordinateur, probablement dans le dossier « Téléchargements ». Dans le cas de documents, cliquez sur le bouton de téléchargement qui apparaît à côté du fichier lui-même dans le chat.

De cette manière, vous pouvez stocker le contenu multimédia que vous recevez sur WhatsApp Web directement sur votre ordinateur et, si vous le souhaitez, les télécharger à partir de là vers un service de stockage cloud pour ne pas le perdre même si le PC cesse de fonctionner.

N’oubliez pas que vous pouvez aussi enregistrez automatiquement vos photos WhatsApp dans Google Photos et, ainsi, évitez l’étape intermédiaire qui consiste à les enregistrer d’abord sur l’appareil, puis à les télécharger sur le cloud. Que ce soit d’une manière ou d’une autre, il est intéressant d’apprendre à protéger le contenu important que nous recevons via WhatsApp.

