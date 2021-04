Comment enregistrer des photos iPhone sur Google Photos

Fatigué des photos Apple? Vous pouvez donc utiliser Google Photos sur votre iPhone ou iPad pour organiser vos images et vidéos.

Vous n’avez pas besoin d’un mobile Android pour profiter de tous les avantages offerts par Google Photos, l’application de stockage et d’organisation d’images et de vidéos dans le cloud Google. Oui tu as un Iphone, vous pouvez également utiliser ce service sans aucun problème.

En fait, Google Photos pour iPhone possède certaines fonctionnalités qui ne sont pas disponibles dans la version Android. Aujourd’hui nous allons vous expliquer comment commencer à utiliser Google Photos sur votre appareil iOS, vous pouvez donc échapper à Apple Photos et commencer à utiliser une alternative que beaucoup considèrent meilleure et plus complète.

1. Téléchargez Google Photos sur votre iPhone ou iPad

La première étape pour pouvoir utiliser Google Photos sur l’iPhone est de télécharger l’application Google Photos. Contrairement à ce qui se passe avec les mobiles Android, cette application n’est pas préinstallée sur les téléphones ou tablettes Apple, mais doit être téléchargée via l’App Store.

Pour ce faire, procédez simplement comme avec toute autre application: accédez au magasin, recherchez Google Photos et installez l’application sur votre iPhone.

2. Activez la sauvegarde de vos images

Lorsque vous aurez téléchargé et installé l’application, vous devrez démarrer créer une sauvegarde d’images et de vidéos iPhone. Pour ce faire, vous devrez d’abord connectez-vous avec un compte Google que vous souhaitez utiliser. Si vous n’en avez pas encore, vous pouvez facilement en créer un à partir de n’importe quel appareil.

Il est à noter que, par défaut, tous les comptes Google sont livrés avec 15 Go d’espace libre. À partir de là, il faudra payer pour obtenir plus d’espace dans Google Photos, puisque récemment Google a décidé d’éliminer le plan de stockage gratuit de Photos.

Comment savoir combien de stockage Google Photos vous reste

Dans tous les cas, les étapes à suivre pour activer la sauvegarde consiste à accéder au menu d’options de Google Photos en touchant l’image de profil située dans le coin supérieur droit de l’application, puis activez le commutateur « Sauvegarder et synchroniser ».

Automatiquement, l’application démarre obtenir toutes les photos stockées sur iPhone ou iPad, et ils seront téléchargés sur votre lecteur cloud Google Photos. Ainsi, vous pouvez y accéder depuis n’importe quel appareil et à tout moment.

3. Commencez à profiter de toutes les fonctions de Google Photos

Maintenant, Google Photos est correctement configuré sur votre iPhone et toutes vos images sont en sécurité dans le cloud. Maintenant, vous pouvez commencer à utiliser certaines des meilleures fonctions et fonctionnalités de l’application, telles que la possibilité de vérifier la chronologie de vos photos sur une carte, le puissant éditeur vidéo intégré ou les outils pour retoucher des photos sans utiliser d’éditeurs de photos. Tiers images.

