Comment enregistrer dans Dragon Quest XI

Contrairement à la plupart des jeux, Dragon Quest XI a un système particulier où le joueur doit trouver un objet ou rechercher un emplacement spécifique pour sauvegarder sa partie. Cela dit, dans ce guide, vous découvrirez où et comment sauvegarder votre partie dans Dragon Quest XI.

Où et comment enregistrer manuellement dans Dragon Quest XI

Pour économiser dans Dragon Quest XI, vous devez trouver un camp ou l’un des nombreux bâtiments d’église du jeu. À l’intérieur de ces camps, vous pouvez sauvegarder votre partie via un objet appelé pierre sacrée. Ces pierres sauveront non seulement votre partie, mais soigneront également les membres de votre groupe, y compris vous-même. Parallèlement à cela, vous pouvez vous réorganiser et choisir différentes compétences et respec une pierre sacrée.

Comment enregistrer en utilisant les églises dans Dragon Quest XI

L’autre option que vous pouvez faire pour sauvegarder est comme nous l’avons mentionné précédemment, économiser dans les églises. Pour économiser en utilisant une église en Dragon Quest XI, tout ce que vous avez à faire est d’en trouver un et d’en parler au prêtre. Vous pouvez localiser les églises par l’icône montrée dans l’image ci-dessus; vous pouvez également trouver des églises dans n’importe quelle ville ou zone sûre avec des PNJ autour.

Une fois à l’intérieur, trouvez le prêtre; ils se trouveront généralement à l’intérieur ou à l’extérieur du bâtiment. Lorsque vous trouvez le prêtre, parlez-lui, puis choisissez l’option de confession comme indiqué ci-dessus.

Lorsque vous choisissez cette option, vous pouvez sauvegarder votre partie comme dans n’importe quel autre JRPG; le jeu a également une manière intéressante d’expliquer ce système en utilisant le savoir. Fondamentalement, en confessant, vous «faites savoir au dieu de la lumière que vous accomplissez des choses.

C’est tout pour le moment, et si vous avez besoin de plus d’aide avec Dragon Quest XI, nous aurons plus de guides publiés pour le jeu dans la semaine à venir.