Si vous souhaitez empêcher les utilisateurs de Facebook de vous envoyer des messages sur Instagram, voici ce que vous devez faire.

Avec ce guide étape par étape, il est possible de désactiver l’option et d’empêcher les utilisateurs de Facebook de vous envoyer des messages sur Instagram. Très facile!

Facebook, Inc. ils possèdent à la fois Facebook, WhatsApp et Instagram et, en plus, ils ont la possibilité de développer des fonctions afin que l’utilisateur puisse naviguer avec le même compte sur toutes les plateformes.

Sur la base de cette idée, les développeurs ont créé la fonction de pouvoir communiquer par messagerie privée du réseau social Facebook à Instagram, devenant ainsi un fonctionnalités assez utiles pour un grand nombre de followers.

Et en dépit d’être un excellente fonction, il y a un grand pourcentage d’utilisateurs qui n’ont pas été du tout utiles et même deviennent ennuyeux. Heureusement, il est possible de désactiver l’option y empêcher les utilisateurs de Facebook de vous envoyer des messages sur Instagram.

Comment empêcher les utilisateurs de Facebook de vous envoyer des messages sur Instagram

Ouvrez l’application Instagram

Cette étape est sûrement la plus simple de toutes, ouvrez l’application depuis votre appareil mobile. N’oubliez pas que la désactivation de cette fonction est possible, à la fois sur Android et iOS.

Lancez l’application Instagram .

. Touchez l’image de votre profil de l’utilisateur situé en bas à droite de l’écran.

Configuration du système

En haut à droite, appuyez sur menu hamburger .

. Il affichera différentes options, touchez « Réglage » . Il apparaît généralement à la fin du menu accompagné d’un icône d’engrenage .

. Il apparaît généralement à la fin du menu accompagné d’un . Appuyez sur l’option « Confidentialité » et après « Messages ».

Personnalisez le réseau de messagerie

Dans cette section, vous aurez la possibilité de configurer les fonctions de réception des messages Facebook comme vous le souhaitez. Heureusement tu as 6 options à configurer, de cette manière, vous pouvez modifier les niveaux de confidentialité comme bon vous semble.

Dans ce cas, l’objectif est empêcher les utilisateurs de Facebook de vous envoyer des messages sur InstagramPour ce faire, vous devez configurer les options comme suit.

Amis Facebook ou personnes avec lesquelles vous avez discuté sur Messenger: Non reçu.

Non reçu. Amis d’amis sur Facebook: Non reçu.

Non reçu. Les personnes qui ont votre numéro: Non reçu.

Non reçu. Autres personnes sur Facebook: Non reçu.

En suivant chacune des étapes de ce guide rapide, vous vous débarrasserez enfin de ces ennuyeux et messages gênants dans votre plateau de discussion Instagram ou vice versa. Qu’attendez-vous pour le faire?

