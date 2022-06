Comment embaucher Netflix : étape par étape super simple

La façon de consommer des séries et des films a eu trois moments clés qui nous ont amenés au présent : d’abord, la naissance de l’âge d’or de la télévision avec des titres tels que Les Sopranos Oui Des hommes fous; puis la nécessité de débattre en réseaux avec les premiers forums chargés de parler de perdu; et enfin le format de binge-watching qui a installé Netflix. le N rouge Il a mis l’arc dans une manière de consommer des fictions auxquelles il a ensuite contribué de plus en plus de séries et de films originaux qui l’ont soutenu comme la plate-forme la plus choisie par les utilisateurs. tu n’as pas encore Netflix?

+Comment embaucher Netflix à partir d’Android

Vous devez d’abord télécharger l’application à partir du Jouer au magasin. Créez votre compte, avec un email et votre mot de passe. Une fois cela fait, vous recevrez un e-mail pour terminer l’abonnement via le navigateur (vous pouvez utiliser votre téléphone portable ou votre ordinateur) Vous choisirez le plan qui correspond à vos goûts et besoins Vous saisirez le mode de paiement Intelligent!

+Comment louer Netflix à partir d’un ordinateur

il faut d’abord visiter netflix.com/signup. Sélectionnez le plan qui convient à vos goûts et à vos besoins. Créez votre compte en saisissant un email et un mot de passe Définir le mode de paiement. Intelligent!

+Comment louer Netflix à partir d’un iPhone, iPad, etc.

Visite netflix.com/signup depuis le navigateur que vous utilisez sur votre mobile (vous ne pouvez pas vous abonner depuis l’application). Choisissez le forfait que vous souhaitez. Entrez un email et un mot de passe pour créer le compte Saisissez le mode de paiement. Téléchargez l’application de Netflix (vous avez besoin d’iOS 13.0 ou supérieur) Intelligent! Vous pouvez maintenant vous connecter.

+Comment louer Netflix depuis une Smart TV

Ouvrez l’application de Netflix. Entrez votre email ou numéro de téléphone. Vous recevrez un e-mail ou un message avec un lien d’activation. Choisissez le forfait qui vous plaît le plus. Créez un compte avec votre email et un mot de passe. Entrez un mode de paiement. Intelligent!

+Comment contracter Netflix depuis Decoder

Ouvrez l’application de Netflix. Choisissez le forfait qui vous plaît le plus. Créez un compte avec un email et un mot de passe. Entrez un mode de paiement. Intelligent!

