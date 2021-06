Comment embaucher HBO Max en Amérique latine ?

L’attente est terminée! Le service de diffusion en continu HBO Max sera disponible en Amérique latine à partir de ce mardi 29 juin et les téléspectateurs sont reconnaissants car ils pourront profiter un incroyable catalogue de séries et de films. Si vous souhaitez profiter de cette nouvelle plateforme qui atteint notre territoire, vous pouvez voir ici tout sur votre embauche. Voyez comment vous devez faire !

L’arrivée en Amérique latine, qui n’était jusqu’à présent qu’aux États-Unis et en partie en Europe, cela signifiera l’arrivée d’un nouveau géant pour concurrencer directement Netflix, Amazon Prime Video, Disney +, Paramount Plus et Apple TV, entre autres. De cette manière, ils chercheront à se positionner comme les favoris du public et tenteront d’atteindre l’objectif grâce à une large bibliothèque de contenus.

Selon ce qui a été rapporté dès le premier instant via différents canaux de communication, HBO Max aura des produits exclusifs des marques HBO, Warner Bros., Max Originals, DC Comics et Cartoon Network. En tant qu’utilisateurs, nous aurons tous les Univers étendu DC, la saga complète de Harry Potter, des classiques comme Casablanca, une orange mécanique et chantant sous la pluie, et séries emblématiques : Amis, Game of Thrones, Rick et Morty et bien plus que vous pouvez voir cliquant ici.

+ Comment embaucher HBO Max ?

Une fois le mardi 29 juin arrivé, la première chose à faire est d’aller sur le site Web de HBO Max, auquel vous pouvez accéder en faisant Cliquez ici. Là, vous verrez un bouton pour s’abonner, lequel Il vous faudra accepter les conditions et inclure le mode de paiement que la plateforme a autorisé. Tu vas avoir un essai de 7 jours et souviens-toi que Si vous êtes déjà un utilisateur de HBO GO, vous aurez accès au streaming sans frais supplémentaires.







+ Quand HBO Max coûtera-t-il en Amérique latine ?

Vous pouvez souscrire deux formules d’abonnement : Standard et Mobile.

Le plan Standard offre l’accès à 3 utilisateurs simultanés, 5 profils personnalisés, des téléchargements de contenus et vidéos en haute définition et certains titres en 4K, sur tous les appareils compatibles.

Le plan Mobile offre l’accès au même catalogue, mais a été conçu pour une expérience individuelle, à savourer en définition standard sur les smartphones et tablettes compatibles, avec une qualité d’image optimisée.

Location pour 12 mois voici le prix mensuel :

Argentine : Standard ARS 374,16 € / Mobile ARS 249,16 €

Mexique : MXN standard 104,08 € / MXN mobile 69,08 €

Brésil : Standard BRL 20,07 € / Mobile BRL 14,21 €

Colombie : COP standard 14 158 € / COP mobile 9 992 €

Chili : CLP standard 4 908 € / CLP mobile 3 492 €

Embauche pour 3 mois :

Argentine : ARS standard 476,33 € / ARS mobile 322,99 €

Mexique : Standard MXN 133 € / Mobile MXN 89,67 €

Brésil : Standard BRL 25,06 € / Mobile BRL 18,37 €

Colombie : COP standard 17 633 € / COP mobile 12 633 €

Chili : CLP standard 6 300 € / CLP mobile 4 500 €

Embauche pour un mois :

Argentine : Standard ARS 529 € / Mobile ARS 359 €

Mexique : Standard MXN 149 € / Mobile MXN 99 €

Brésil : Standard BRL 28,00 € / Mobile BRL 19,97 €

Colombie : COP standard 13 900 € / COP mobile 19 900 €

Chili : CLP standard 6 900 € / CLP mobile 4 900 €