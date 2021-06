Plus qu’un jour pour l’arrivée du service de streaming HBO Max en Amérique latine, après plus d’un an de lancement aux États-Unis. Fin mai, l’événement presse Warner Media s’est tenu pour la présentation officielle, où ils ont annoncé tout ce que la plateforme aura et sa date d’arrivée : le 29 juin. Nous vous expliquons comment le louer au Mexique et profiter du service.

De cette façon, un nouvel adversaire sera ajouté à l’appel « guerre en streaming », où il concourra pour être le favori des spectateurs avec Netflix, Amazon Prime Video, Disney +, Paramount + et Apple TV, entre autres. Il sera difficile d’atteindre un nouveau terrain, mais il sera sans aucun doute bien reçu pour le niveau de son contenu.

Selon ce qui a été officiellement rapporté, il aura un catalogue incroyable avec des produits exclusifs des marques HBO, Warner Bros., Max Originals, DC Comics et Cartoon Network. En tant qu’utilisateurs, nous aurons tous les Univers étendu DC, la saga complète de Harry Potter, des classiques comme Casablanca, une orange mécanique et chantant sous la pluie, et séries emblématiques : Amis, Game of Thrones, Rick et Morty et de plus.

+ Comment embaucher HBO Max au Mexique ?

Une fois le jour venu mardi 29 juin, la première chose à faire est allez sur le site de HBO Max, auquel vous pouvez accéder en faisant Cliquez ici. Vous y verrez un bouton pour vous abonner, qui vous amènera à accepter les conditions et à inclure le mode de paiement autorisé par la plateforme. Vous bénéficierez d’un essai de 7 jours et rappelez-vous que si vous êtes déjà un utilisateur de HBO GO, vous aurez accès au streaming sans frais supplémentaires.







+ Combien coûtera HBO Max au Mexique ?

Vous pouvez souscrire deux formules d’abonnement : Standard et Mobile.

Le plan Standard offre l’accès à 3 utilisateurs simultanés, 5 profils personnalisés, des téléchargements de contenus et vidéos en haute définition et certains titres en 4K, sur tous les appareils compatibles.

Le plan Mobile offre l’accès au même catalogue, mais a été conçu pour une expérience individuelle, à savourer en définition standard sur les smartphones et tablettes compatibles, avec une qualité d’image optimisée.

Location pour 12 mois voici le prix mensuel : Standard MXN 104,08 € / Mobile MXN 69,08 €

Embauche pour 3 mois : Standard MXN 133 € / Mobile MXN 89,67 €

Embauche pour un mois : Standard MXN 149 € / Mobile MXN 99 €