« Comment élever un super-héros » Saison 2 : tout savoir sur les nouveaux épisodes de la série Netflix

La deuxième saison de « Comment élever un super-héros » (« Rasing Dion » dans sa langue d’origine) était encore plus impressionnant que le premier, ajoutant même une scène post-générique, qui a ouvert la voie à un troisième opus basé sur la bande dessinée et le court métrage de 2015 du même nom. Dennis Liu.

Cependant, jusqu’à présent, Netflix n’a fait aucune annonce sur l’avenir de la série de super-héros, Apparemment dans le dernier chapitre, Crooked Energy est toujours un danger, donc l’histoire de Dion pourrait continuer dans un nouveau lot d’épisodes.

Bien que ni les protagonistes ni les producteurs n’aient partagé de détails sur une éventuelle troisième saison de « Comment élever un super-héros« , il y a encore plusieurs mystères non résolus concernant l’homme tordu.

Brayden est devenu le nouvel hôte de Crooked Man et s’est rendu à Atlanta pour trouver Dion (Photo: Comment élever un super-héros / Netflix)

QUE SE PASSE-T-IL DANS LA SAISON 3 DE « COMMENT ÉLEVER UN SUPER-HÉROS » ?

À la fin de la deuxième saison de « Comment élever un super-héros« , Après avoir perdu Brayden, l’homme tordu s’échappe par le gouffre et se rend à l’installation BIONA, où il retrouve un vieil ami, Pat, qui s’est injecté de l’ADN surdoué et a maintenant plus de super pouvoirs.

Pendant ce temps, Dion entre dans les gouffres pour injecter le sérum et l’empêcher d’infecter plus de personnes. Quand il réussit enfin, toutes les personnes concernées, y compris Nicole, reviennent à la normale.

La deuxième saison de « Comment élever un super-héros« , se termine par une scène post-générique, où Pat et sa grande armée ont l’intention de détruire Atlanta, mais Movemo se présente pour l’arrêter. Que va-t-il se passer dans un troisième opus ? Combien d’années se sont écoulées ? Que se passera-t-il jusqu’aux événements de la séquence finale ? Comment Pat a-t-il obtenu une armée ? David Marsh est-il impliqué ? Le père de Dion reviendra-t-il ?

BANDE-ANNONCE DE LA SAISON 3 DE « COMMENT ÉLEVER UN SUPER-HÉROS »

La troisième saison de « Comment élever un super-héros” n’a toujours pas de bande-annonce officielle.

Bande-annonce de la saison 2 de « Comment élever un super-héros », série Netflix.

ACTEURS ET PERSONNAGES DE « COMMENT ÉLEVER UN SUPER-HÉROS » 3

Alisha Wainwright dans le rôle de Nicole Warren

Ja’Siah Young dans le rôle de Dion Warren

Jazmyn Simon comme Kat Neese

Sammi Haney dans le rôle d’Esperanza Jimenez

Jason Ritter comme Pat Rollins

Ali Ahn comme Suzanne Wu

Griffin Robert Faulkner comme Brayden Mills

Michael B.Jordan comme Mark Warren

Gavin Munn comme Jonathan King

Deirdre Lovejoy comme Charlotte Tuck

Michael Anthony comme Gary Stafford

Rome Flynn comme Tevin Wakefield

Rome Flynn dans le rôle de Tevin Wakefield dans la deuxième saison de « Comment élever un super-héros » (Photo : Netflix)

QUAND LA SAISON 3 DE « COMMENT ÉLEVER UN SUPER-HÉROS » SERA-T-ELLE PREMIÈRE ?

La troisième saison de « Comment élever un super-héros” n’a pas encore de date de sortie Netflixmais les nouveaux épisodes arriveront très probablement sur la plate-forme de streaming dans le courant du 2023.