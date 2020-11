L’équipe de nouvelles de tech206 nov.2020 12:51:18 IST

Juste comme Google Pay et TéléphonePe, paiements numériques sur WhatsApp sont enfin possibles pour les utilisateurs en Inde maintenant. Ce service sera disponible dans 10 langues régionales. Selon PTI, en raison des commandes de la National Payments Corporation of India (NPCI), WhatsApp ne peut déployer ce service que pour 20 millions d’utilisateurs alors qu’il y a plus de 400 millions d’utilisateurs de WhatsApp en Inde. NPCI a également annoncé qu ‘ »un plafond de 30% du volume total des transactions traitées dans UPI » sera applicable à tous les fournisseurs d’applications tierces (TPAP) à partir du 1er janvier 2021.

À partir d’aujourd’hui, les gens à travers l’Inde pourront envoyer de l’argent via WhatsApp 💸 Cette expérience de paiement sécurisée rend le transfert d’argent aussi simple que l’envoi d’un message. pic.twitter.com/bM1hMEB7sb – WhatsApp Inc. (@WhatsApp) 6 novembre 2020

Mettre à jour le WhatsApp sur votre téléphone pour voir si vous faites partie des 20 millions d’utilisateurs qui ont déjà reçu cette fonctionnalité. Voici un guide rapide sur la configuration de votre WhatsApp service de paiement. Notamment, ce service ne sera disponible que sur les smartphones.

Comment effectuer des paiements sur WhatsApp

Étape 1: Ouvrez l’application et appuyez sur les trois points placés dans le coin supérieur droit

Étape 2: Sélectionnez Paiements> Ajouter un mode de paiement> Sélectionnez votre banque dans la liste donnée

Étape 3: L’application enverra un OTP à votre numéro pour vérifier le compte bancaire associé

Étape 4: Pour effectuer un paiement, il vous suffit d’ouvrir la chatbox du contact sur WhatsApp, cliquez sur l’icône de pièce jointe et appuyez sur l’option de paiement.

Les paiements reçus le WhatsApp se reflétera également sous forme de message texte dans la boîte de discussion du contact concerné.

