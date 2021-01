Comment effacer une idée et vivre plus heureux

Il n’est pas facile de renoncer à toute dépendance, surtout quand on parle de cigarettes, drogues qui dominent la vie de tant de gens. Seuls ceux qui passent par là comprennent la difficulté d’avoir besoin de quelque chose de chimique pour se sentir bien. Le pire de tout est la difficulté à contrôler son propre corps ou, pour mieux dire, la lutte contre soi-même: entendre sa tête dire «non», tandis que son corps dit «maintenant».

Cesser une dépendance n’est pas facile. C’est une bataille souvent interne dont vous seul saurez vraiment ce qui se passe. Parfois, la vie met des obstacles sur le chemin comme si on demandait: «Alors, qui est le plus fort? Moi ou vous? » Et vous ne pouvez savoir ce qui vous attend que lorsque vous surmontez l’obstacle et que vous vous surmontez. Pensez au meilleur de vous et répondez-moi: qui est le plus fort? Vous ou la cigarette? Vous ou votre addiction?

La vie est un cycle infini de dépassement, et il est bon de commencer à surmonter la dépendance à la cigarette le plus tôt possible pour votre bien et pour le bien de tous ceux qui se soucient de vous. Heureusement, tous les signes sont capables de gérer les addictions, vous pouvez donc maintenant découvrir la meilleure façon d’aborder cette lutte.

bélier

Le plaisir est votre épée à double tranchant. Malheureusement, lorsque nous parlons de cigarettes, cela peut même être un plaisir momentané, mais cela a de grandes chances de vous apporter beaucoup de maux de tête à l’avenir. Utilisez la détermination et le courage dont seuls les Aryens ont besoin pour s’en sortir. Ce sera difficile, mais votre santé vous en est reconnaissante.

Taureau

Quand ce n’est pas la nourriture, c’est la cigarette. Tout ce qui est en excès est mauvais. Si vous péchez dans la nourriture, vous pouvez toujours perdre du poids, mais la cigarette … Les Taureaux apprécient la stabilité et la sécurité, et quelle meilleure façon de garantir cela que de préserver votre propre santé? Regardez cette image sur l’emballage de la cigarette, prenez une décision et utilisez l’excès d’entêtement que seul le signe du Taureau doit en sortir.

Gémeaux

La vraie liberté se trouve en l’absence de dépendances. Aimez-vous la liberté et aimez le changement, pourquoi n’avez-vous pas encore arrêté de fumer? Grâce à votre attitude sociable, vous pouvez compter sur des amis quand ça devient difficile. Mais au-delà de cela, il est temps d’utiliser la distraction et l’oubli typiques du signe Gémeaux pour oublier une fois pour toutes que vous avez besoin de ce médicament qui vous domine aujourd’hui et peut vous condamner à l’avenir.

Cancer

Sinon pour vous, que ce soit pour ceux que vous aimez. Vous comprenez que la vie est en mouvement constant; quiconque est ici aujourd’hui peut ne pas l’être demain; et maintenant? Et si vous en faisiez partie à cause d’une dépendance? Utilisez votre attachement à ceux que vous aimez, ainsi que votre créativité, pour arrêter de fumer, que vous soyez occupé au travail, à faire de l’activité physique avec vos enfants ou même à regarder une série que vous aimez. L’important est de rester distrait et de trouver des options saines pour remplacer quelque chose qui peut vous faire si mal.

Lion

La forêt n’est rien sans son roi. Votre moyen de protection n’est efficace que lorsque vous êtes en bonne santé, et le tabagisme est quelque chose qui vous empêchera de le faire. Utilisez votre confiance en vous typique du signe Leo pour vous convaincre que vous devez abandonner cette habitude. Il est important de se rappeler que nous ne pouvons être utiles et visibles aux autres que lorsque nous apprenons à nous être utiles.

vierge

Pour atteindre la perfection, vous n’avez besoin que de vous-même. Grâce à la manière organisée et critique de la Vierge, quitter une dépendance devrait être plus facile que pour les autres. Utilisez votre goût pour l’information pour en savoir plus sur la gravité d’une cigarette et décidez de la cesser immédiatement. Votre règle vous mènera sûrement sur la bonne voie.

Kg

Être juste envers le monde, c’est être juste envers soi-même. L’habitude de toujours essayer de voir l’autre côté de l’échelle rend difficile de dire adieu aux cigarettes. «Je l’utilise pour me sentir bien, et ce n’est pas tant que ça. Par contre, ça me fait mal … », assez d’indécision, du moins dans cette affaire. L’essence de la Balance, en plus de l’équilibre, se trouve dans son amour de la justice, alors ne soyez pas injuste envers vous-même, votre santé est le plus gros fardeau de la balance.

Scorpion

Le plus grand héros est celui qui se protège. Le Scorpion est toujours présent quand quelqu’un est en difficulté et bien … la cigarette est le vrai méchant ici. Son engouement pour être si exigeant n’a jamais eu la chance d’être aussi utile. Utilisez et abusez de votre volonté et de votre discipline. Maintenant, vous avez une raison pour laquelle cela vaut la peine de se battre: au revoir, la dépendance; bonjour, santé.

Sagittaire

La dépendance fait de vous un esclave de vous-même. Le natif de ce signe n’aime pas les limites, alors comprenez: vous ne pouvez pas aimer les cigarettes. Votre attitude détachée vous aidera à vous débarrasser de ce fardeau une fois pour toutes, et vous serez beaucoup plus de bonne humeur avec votre corps déjà exempt de toxines.

Capricorne

Vous ne voyez que ce que vous voulez voir. Le gros problème pour les Capricornes est de ne pas pouvoir voir qu’ils ont déjà été dominés par la dépendance. Cependant, une fois que vous réalisez le piège dans lequel vous vous trouvez, utilisez simplement votre manière persistante et déterminée de vous débarrasser de la cigarette une fois pour toutes.

Aquarium

La colère et l’entêtement sont synonymes de ruine. Vous pouvez fumer, le problème est que c’est mauvais. Allez-vous continuer avec cela ou pas? C’est ton choix. Le Verseau est tellement préoccupé par le bien-être des autres qu’il finit par oublier le sien. Cesser de fumer vous révélera la vraie signification de la liberté et de l’indépendance, après tout, cela ne semble pas très bon en tant qu’amateur d’indépendance dépendant de quelque chose.

Poisson

La spiritualité est le contraire de la dépendance. Les Poissons ont une grande connexion avec le spirituel. Ainsi, cette relation ne peut être améliorée que par le détachement des vices terrestres et par le soin de sa propre santé. Utilisez votre installation pour vous adapter à différentes situations en laissant tomber quelque chose qui vous empêche d’être quelqu’un de meilleur. Tout est une question d’analyse: ce qui vous fait relativement bien aujourd’hui peut vous compromettre demain.