Comment écrivez-vous un «f»? Le mari de Dylan le fait de la manière la plus étrange

Qu’est-ce que le « f? »

Le mari de Dylan Dreyer, Brian Fichera, se demande qui lui a appris la calligraphie après avoir vu l’étrange façon dont il écrit une lettre minuscule «f».

La météorologue et co-animatrice 45secondes.fr a partagé une vidéo sur Instagram mardi mettant en évidence l’écriture non traditionnelle de son mari et la partie étrange de l’hameçon sur le dessus de son «f» à côté de sa version manuscrite d’un «f».

Le « f » minuscule de Fichera nécessite trois coups tandis que la version de Dylan ne nécessite que deux coups. « C’est beaucoup plus facile! » Dylan expliqua, ce à quoi il répliqua: «Non … ça ne ressemble même pas à un ‘f’. Cela ressemble à une croix étrange! «

« Mariée à ce type depuis presque 10 ans et j’apprends juste ça. Heureux de ne pas l’avoir su plus tôt … # totalementfed #whothefisright » a écrit Dylan dans la légende de la vidéo.

Les gens se grattaient la tête sur la façon dont Fichera aurait pu apprendre à l’écrire de cette façon.

«C’est drôle», a écrit un commentateur. « Qui lui a appris ça? »

« Que diable fait-il?!?! » une autre personne a écrit. « Ce n’est PAS la façon d’écrire un f … et cela vient d’un enseignant du primaire. »

« Il a tort. Tu as raison, Dylan, » commenta une autre personne. « C’est fou. »

Dylan et son mari sont comme de nombreux couples en apprenant plus l’un sur l’autre qu’ils ne le savaient auparavant tout en étant enfermés ensemble pendant la pandémie.

Quand les deux n’ont pas analysé l’écriture de l’autre, Dylan a essayé ses compétences de coupe de cheveux sur lui, concoctant de délicieuses friandises avec leur fils Calvin, 4 ans, et collaborant à un récapitulatif drôle et émotionnel de la façon dont 2020 s’est déroulée pour la famille. de quatre.

La prochaine étape peut être quelques leçons d’écriture manuscrite.