Comment écouter les notes vocales WhatsApp sans ouvrir de discussions

La plateforme de messagerie Whatsapp il est devenu un moyen de communication de masse utilisé par des centaines de millions de personnes chaque jour, et en tant que tel, il est utilisé pour rester en contact permanent avec des amis, des parents et des collègues de toutes sortes et de tous niveaux. Cependant, la possibilité d’être atteint à tout moment n’est pas toujours un facteur positif, et il peut parfois arriver que vous souhaitiez utiliser la plateforme de manière plus détendue sans ressentir la pression de devoir répondre immédiatement aux messages reçus. Heureusement, ces jours-ci, WhatsApp commence à offrir cette possibilité avec le notes vocales, grâce à un système de notifications qui vous permet d’écouter les messages audio envoyés par les contacts sans avoir à ouvrir l’application.

La nouveauté avait été aperçue sur les versions préliminaires de l’application il y a plusieurs mois, mais selon divers rapports sur le Net, il semble qu’elle devienne disponible ces jours-ci également pour le grand public. Le système s’intègre aux notifications téléphoniques des résidents sur l’écran de verrouillageet inclut des commandes de lecture directement dans la zone de notification de l’application. En appuyant sur le bouton Lecture, la note vocale est reproduite dans son intégralité; cependant, comme l’application n’a pas été ouverte, l’écoute n’implique pas l’envoi du double chèque bleu au contact qui a envoyé l’audio; le message qui contient la note vocale dans le chat reste marqué d’une double coche blanche jusqu’à ce que la conversation soit réellement ouverte.

La fonctionnalité ne devrait pas tarder à arriver sur tous les smartphones compatibles, mais si le problème des doubles tiques bleues est si tenace, la solution la plus simple est disponible depuis leur invention. En fait, en visitant les paramètres de l’application sous Confidentialité, il est possible désactiver les confirmations de lecture: Cela vous empêchera également de recevoir ceux de vos contacts, mais donnera un peu de répit à tous ceux qui se sentent sous pression après avoir lu un message sur WhatsApp.