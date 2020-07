Expliquons comment écouter de la musique en même temps avec des amis sur Spotify et à distance, une nouvelle fonction qui vient d’être implémentée dans votre application mobile. Spotify a introduit cela comme une nouvelle partie de leurs sessions de groupe, mais maintenant, les utilisateurs n’ont pas à partager le même WiFi, ils peuvent rejoindre un groupe à distance.

Dans les tests que nous avons effectués, le contrôle de la reproduction est détenu par la personne qui a créé le groupe, bien que tous les membres écouteront la même chose. Cependant, il faut espérer qu’il s’agit d’un bug ponctuel dans cette nouvelle fonctionnalité, et que n’importe qui pourra contrôler la lecture dans les futures mises à jour.

Groupes pour écouter de la musique à distance

La première chose à faire est de mettre de la musique sur votre appareil. Lorsque vous le faites, à partir de votre mobile, il entre dans la vue de ce que vous écoutez, et là-dedans, cliquez sur le bouton Se connecter à un appareil vous avez en bas à gauche avec l’icône d’un écran et d’un haut-parleur.

Lorsque vous ouvrez l’écran Se connecter à un appareil, où vous verrez les appareils à portée de votre mobile pour écouter la musique qu’ils contiennent. Ci-dessous, vous aurez la possibilité de Démarrer une session de groupe, avec le code de votre session que d’autres personnes vont devoir scanner pour le rejoindre. C’est un code qui change, il ne suffit donc pas de faire une capture et de la transmettre.

Sous le code, il y a un bouton Analyse. Ceci est le bouton que d’autres personnes devront utiliser pour scanner votre code. Lorsque vous appuyez dessus pour la première fois, Spotify vous demandera de lui donner la permission d’accéder à votre caméra mobile afin de l’utiliser pour numériser. Lorsque la caméra s’ouvre après avoir appuyé sur ce bouton, tout ce que vous avez à faire est de pointer le code de l’autre personne.

Lorsque quelqu’un d’autre utilise cette méthode pour se connecter à votre groupe, vous recevrez un avis. Et après l’avertissement, ou si vous êtes celui qui se connecte au groupe de quelqu’un, les deux verront sur l’écran de Se connecter à un appareil que vous êtes dans une session de groupe, montrant vos avatars. Lorsque vous vous connectez au groupe de quelqu’un, par défaut, la musique sera lue sur son appareil. Pour le faire sonner comme le vôtre, vous devez appuyer sur le bouton Ce téléphone.

Et voilà. Maintenant, vous et l’autre membre du groupe écouterez le même. Lorsque vous regardez la chanson que vous écoutez, en plus de votre appareil, il vous indiquera également combien de personnes l’écoutent en ce moment, et vous pouvez changer la chanson pour toujours l’écouter en même temps.