Comment Drew Barrymore a convaincu Spielberg d’être sous ET

L’actrice de 47 ans est issue d’une famille d’artistes et c’est le film extraterrestre qui l’a catapultée vers la gloire. Cependant, l’histoire aurait pu être très différente.

©IMDBC’était le premier travail de Drew.

Bien avant qu’il ne devienne la star de Hollywood qui est aujourd’hui, où il a fait une grande partie de sa carrière avec Adam Sandler, Drew Barrymore il devait convaincre l’un des réalisateurs les plus importants de l’histoire du cinéma qu’il avait ce qu’il fallait pour faire partie de l’industrie. Au début des années 1980, un très jeune a dessiné a été sélectionné pour jouer ET l’extraterrestre près de Henri Thomas.

Bien qu’il soit issu d’une famille d’artistes et que son grand-père, Jean Barrymore, elle était une icône de l’industrie, elle devait montrer que ce qu’elle avait n’était pas qu’un nom de famille. C’est ainsi qu’il a réussi à passer une audition avec Steven Spielbergqui a changé sa vie. Pourtant, tout aurait pu être très différent, puisque les premières conversations avec le réalisateur auraient pu déboucher sur une autre production.

Dans une ancienne interview de Johnny Carsonla héberger à partir de le spectacle de ce soir entre 1962 et 1992, Drew Barrymore Elle s’est produite alors qu’elle n’était qu’une enfant et a raconté comment s’était déroulée son audition. Là, il a révélé qu’à l’origine, il allait être dans esprit frappeur mais qu’il a refusé le rôle parce que c’était un film qui « J’étais très effrayé ». Ensuite, Spielberg l’a interviewée dans laquelle, selon les mots de l’actrice elle-même, elle s’est rendu compte qu’elle avait « trop ​​de personnalité » pour ce film d’horreur.

C’était comme ça Steven Spielberg l’a interviewée pour voir si elle avait ce qu’il fallait pour accompagner Henri Thomas au ET l’extraterrestre. Il la fit d’abord paraître choquée, pour voir si elle pouvait exprimer sa surprise de manière convaincante lorsqu’elle rencontrait l’extraterrestre, puis il lui demanda de crier. Dans l’entretien avec Carsonl’actrice a imité le cri populaire qui est devenu une marque de fabrique du film et de la carrière de l’artiste, avec lequel, évidemment, elle a démontré que le rôle de gertie c’était pour elle.

Drew Barrymore amoureux d’ET

Dans l’entretien avec Carson, Barrymore il a dit qu’il pensait HE j’avais une « visage mignon » et lui a fait comprendre qu’elle l’aimait. Chose qui a été confirmée par Henri Thomas dans une conversation avec Regarde qui j’ai trouvéoù il a révélé ce que faisait l’actrice pendant le tournage de ce classique Spielberg. L’acteur a dit que « bien que Drew était un professionnel » et elle savait ce qu’elle faisait sur le plateau, c’était elle qui, à chaque fois qu’ils coupaient le tournage pour aller déjeuner je mets un foulard HE parce qu’il avait peur que j’aie froid ».

