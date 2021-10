Comment dresser votre série Dragon Sequel arrive ce Noël à Hulu & Peacock

DreamWorks Animation ramène la franchise Comment dresser votre dragon sur le petit écran avec une toute nouvelle série intitulée Dragons : Les Neuf Royaumes. Dans la continuité de la franchise de films populaire et des séries précédentes Dragons de DreamWorks et DreamWorks Dragons : sauveteurs, la série fera ses débuts sur Hulu et Peacock en décembre et amènera apparemment les dragons dans nos jours. La nouvelle bande-annonce de la série est venue avec l’annonce, ainsi qu’une première image de l’émission.

Le synopsis de Dragons : Les Neuf Royaumes se lit comme suit : « Dans Dragons : Les Neuf Royaumes, qui se déroule 1 300 ans après les événements de Comment dresser votre dragon, les dragons ne sont plus qu’une légende dans le monde moderne. Lorsqu’une anomalie géologique ouvre une immense fissure de plusieurs kilomètres de profondeur à la surface de la Terre, des scientifiques du monde entier se réunissent dans un nouveau centre de recherche pour étudier le mystérieux phénomène. Bientôt, un groupe d’enfants inadaptés, amenés sur le site par leurs parents, découvre la vérité sur les dragons et l’endroit où ils se cachent – un secret qu’ils doivent garder pour eux afin de protéger ce qu’ils ont découvert. »

La série arrive quelques années après le dernier film, Comment dresser votre dragon : le monde caché, a été libéré, et à l’époque, le réalisateur Dean DeBlois a déclaré que si la franchise devait continuer, il faudrait un changement radical de l’époque dans laquelle elle était définie, car tout ce qui pouvait être fait dans l’original l’avait été.

« Nous voulions vraiment que cela soit plein d’espoir mais aussi concluant », a déclaré DeBlois dans une interview à CinemaBlend en 2019. « Et je pense que ce que nous avons essayé de faire, c’était de livrer une fin satisfaisante qui signifiait finalement que Harold et Krokmou se sépareraient, mais aussi rassurer le public, c’était pour le mieux, que nous les voyons s’épanouir à l’âge adulte. Pour moi, c’est une fin satisfaisante, et c’était l’intention, de vraiment ramener cela à la disparition des dragons et à leur chute dans la légende, mais nous, le public, savons en quelque sorte qu’ils sont toujours là. Et au-delà, je ne possède pas la franchise, donc je pense que si Dreamworks voulait l’ouvrir à nouveau à un moment donné, j’espère que ce sera une chronologie différente, des personnages différents, avec l’histoire de Hiccup/Krokmou restée intacte. »

Comment entraîner son dragon original créé en mars 2010 et est devenu un succès instantané, prenant un peu moins de 500 millions de dollars sur le dos de son budget de 165 millions de dollars. Avec une distribution de voix de stars comprenant Jay Baruchel, Gerard Butler, Jonah Hill, Kristen Wiig et David Tennant, le film a conduit à deux suites, Comment dresser votre dragon 2 en 2014 et Comment dresser votre dragon : le monde caché en 2019, qui à eux deux a rapporté plus d’un milliard de dollars au box-office mondial.

En plus des deux séries télévisées dérivées, un certain nombre de courts métrages sont également sortis, notamment Légende du Dragon Boneknapper, Livre des Dragons et Retour à la maison, dont certains ont été diffusés sur diverses chaînes du réseau et d’autres sur les versions DVD des films. La franchise s’est également diversifiée dans de nombreux livres, bandes dessinées et jeux vidéo, et n’est clairement pas encore à bout de souffle. Amener les Dragons dans un cadre actuel est susceptible d’ouvrir la voie à un certain nombre d’autres spin-offs et autres à l’avenir.

Dragons : Les Neuf Royaumes sera présenté en première sur Hulu et Peacock le 23 décembre.

