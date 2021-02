Comment donner un air immense à votre petite propriété

Plus d’excuses. Le manque d’espace à la maison n’est plus une raison d’être angoissé. La solution existe pour des propriétés de plus en plus petites, en particulier dans les grandes villes. Il est donc naturel que de nombreuses personnes se sentent à l’étroit dans certains environnements où il manque quelques mètres carrés.

La bonne nouvelle est qu’il existe des stratégies simples pour offrir plus d’espace aux petites pièces, sans avoir besoin de ruptures ou d’investissements élevés. Découvrez quelques idées simples ci-dessous pour que votre boîte d’allumettes ressemble à un vrai manoir!

Les miroirs sont de vieux chouchous des architectes et des décorateurs lorsque l’objectif est de créer la sensation d’un espace plus grand. En effet, ils reflètent l’image de l’environnement et apportent une idée de continuité, en plus de valoriser à la fois l’éclairage naturel et artificiel de la pièce. L’astuce principale est de miser sur de grands miroirs, de préférence qui occupent tout le mur, pour que la sensation d’espace soit renforcée.

Plus les tons utilisés sur les murs et dans la décoration des petites pièces sont clairs, plus ils paraîtront larges. Cet effet se produit parce que les couleurs claires reflètent mieux la lumière, ce qui rend les pièces plus grandes. Mais cela ne signifie pas que vous devez laisser tout ce qui est blanc à la maison pour qu’il devienne plus large.

L’idéal est de miser sur des couleurs claires pour les surfaces les plus étendues, telles que les sols, les plafonds et les murs, en laissant un peu de couleur pour les détails de la décoration, tels que peintures, coussins, couvertures, etc. Un autre conseil intéressant valable pour les salles de bain et les petites cuisines est d’investir dans des carreaux de céramique pour ces endroits, car ils reflètent bien la lumière et augmentent la sensation d’espace.

Dire adieu aux murs en excès est l’un des meilleurs moyens de rendre les pièces de la maison plus spacieuses. Bien que dans ce cas, un peu de casse et l’évaluation d’un ingénieur ou d’un architecte avant de retirer un mur soit nécessaire, le résultat en vaudra certainement la peine.

Pour préserver une certaine intimité entre les environnements, sans renoncer à l’intégration, l’astuce est de miser sur des cloisons creuses ou en verre, qui séparent les espaces de manière plus légère.

Intégration au sol

Un autre détail qui peut faire toute la différence pour ceux qui recherchent plus d’amplitude chez eux est d’investir dans un seul étage pour des environnements différents, sans trop d’amendements ni de coupes. Les revêtements continus, tels que les carreaux de porcelaine et le ciment brûlé, sont d’excellentes options pour obtenir la sensation d’espaces plus larges et plus intégrés, et la meilleure chose est qu’ils peuvent également être utilisés dans des zones humides, telles que la cuisine et la salle de bain.

Nous devons convenir que les portes traditionnelles prennent beaucoup de place lors de l’ouverture et de la fermeture, n’est-ce pas? Alors, si votre objectif est de gagner quelques centimètres et d’agrandir votre maison, l’idéal est d’investir dans des portes coulissantes qui augmentent la surface de circulation dans les environnements. Ils peuvent coller au mur ou même à l’intérieur lorsqu’ils sont ouverts, et le conseil pour obtenir un effet d’amplitude encore plus grand est de laisser la porte coulissante dans le même ton que le mur, de sorte qu’elle soit camouflée dans la pièce.

Le verre est un matériau léger et polyvalent, qui peut être utilisé comme un excellent allié pour ceux qui essaient d’obtenir plus de largeur à la maison. Une astuce intéressante est de l’utiliser dans la finition de meubles, tels que des armoires de cuisine, des tables, des chaises et des bancs, apportant une sensation de profondeur à ces éléments. L’idéal est toujours d’opter pour du verre transparent ou semi-transparent lorsque l’objectif est d’apporter plus d’amplitude, car ces tons ne compromettent pas l’éclairage de l’environnement.

Il existe des stratégies d’illusion d’optique qui contribuent également à agrandir les espaces. Les rayures verticales, par exemple, donnent la sensation d’un pied droit plus grand, tandis que les rayures horizontales le font paraître plus large. Il est à noter que plus les rayures sont étroites, plus l’effet qu’elles provoquent est intense.