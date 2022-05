Comment Disney a-t-il ajouté Ugly Sonic à « Chip and Dale: To the Rescue »

Un personnage que tout le monde voulait oublier est sans aucun doute le premier modèle original de la version live action de Soniqueun design qui a terrifié tous les fans du hérisson bleu, à tel point que SEGA Oui primordial Ils ont décidé de reporter la première du film et de livrer une nouvelle version live action du hérisson, qui est celle que nous connaissons actuellement dans »Sonic the Hedgehog 1 et 2 ».

Cependant, même si beaucoup pensaient que nous n’aurions jamais à voir la première version de Sonic, Disney et Akiva Shaffer ils s’en sont tirés, parce que le nouveau film »Tic et Tac : à la rescousse », a une pléthore de camées de diverses propriétés originales de Disney, mais ce que personne ne pouvait voir venir, c’est le retour de » Ugly Sonic » (Ugly Sonic).

L’apparition du personnage dans un film Disney est totalement inexplicable puisque Paramount est celle qui détient les droits de Sonic au cinéma, et d’autant plus en tenant compte que la refonte de Sonic leur a coûté une grosse somme de 5 millions de dollars dans votre animation.

Son apparence rappelle une époque antérieure où les studios de cinéma étaient un peu moins stricts sur leur propriété intellectuelle. Et même si c’est toujours une affaire et que des accords doivent être conclus, l’apparition de Sonic dans « Chip and Dale » n’est rien de moins qu’un miracle au même niveau que l’original « Qui a encadré Roger Rabbit? » où plusieurs personnages qui n’appartenaient pas à Disney comme Bugs Bunny pourrait également être vu.

Et contrairement à ce que vous pourriez penser, l’apparition d’Ugly Sonic n’est pas qu’un petit camée qui ne dure que quelques secondes, mais les développeurs de la bande ont utilisé le personnage autant qu’ils le pouvaient, étant plus pertinent dans le film que prévu. pourrait être cru.

L’histoire présente Ugly Sonic comme un personnage en ruine après les réactions négatives à son look, et l’inconvénient de sa refonte est un thème constant tout au long du film, la caméra zoomant sur son visage ou sur d’autres plans faisant un zoom au ralenti sur son des dents humaines totalement en désaccord avec le personnage.

Fait intéressant, le modèle CGI pour Ugly Sonic dans » To the Rescue » n’est pas le même que dans » Sonic the Hedgehog », bien qu’il ait été réalisé par la même société d’effets visuels. Dans une interview, Akiva Schaffer a confirmé que « Ugly Sonic a été refait, la version originale laide avec ces dents. Nous avons dû recréer la nôtre pour ce film car nous devions tout refaire à partir de zéro, mais cela nous a fait beaucoup de bien d’avoir le entreprise d’origine. » qu’il avait fait le design pour le refaire et répéter ses erreurs exprès cette fois. »

Contrairement à ce que beaucoup pourraient penser, l’horrible design original de Sonic a été mis à profit, Disney donnant à son histoire un ton comique. »Tic et Tac : À la rescousse » est disponible sur la plateforme Disney+.