Comment diffuser des films et des séries sur Twitch

L’outil s’appelle “ Vidéos de groupe ” et vous pouvez afficher le contenu du catalogue Amazon Prime Video avec votre communauté.

L’une des activités les plus répandues pendant la période de quarantaine a été regarder des séries et des films avec un groupe d’amis et en streaming. Dans ce sens, Netflix a déjà avancé avec extensions comme Netflix Party, qui permettent aux utilisateurs de visualiser le contenu en ligne et avec un chat en temps réel. Une activité devenue très populaire ces derniers mois, et c’est déjà courant.

Et maintenant Twich et Amazon Prime Video ont fait un pas en avant avec l’outil «Vidéos de groupe». Avec cette extension, déjà disponible pour les streamers, vous pouvez diffuser, avec un compte de Prime vidéo, des séries et des films pour le reste de votre communauté dans un outil supplémentaire pour créer des liens entre les utilisateurs et les créateurs de contenu. Si vous êtes intéressé à l’essayer et que vous ne savez toujours pas comment, Voici une liste simple des étapes pour le réaliser:

1. Activez l’outil «Vidéo de groupe» du responsable du relais.

2. Connectez le ‘Vidéos de groupe’ à votre compte Prime ou Prime Video

à votre compte Prime ou Prime Video 3. Choisissez le film ou la série que vous souhaitez dans le catalogue Prime Video

Quatre. Démarre la diffusion habituellement

habituellement 5. Démarrez la ‘Vidéo de groupe’ pour pouvoir diffuser la série ou le film avec votre caméra et micro

Ainsi commence une nouvelle ère au sein de la plateforme de streaming, avec un nouvel outil qui offrira une toute nouvelle façon de créer une communauté, avec un contenu spécialisé sur le sujet, ou pour regarder confortablement les meilleures séries et films avec vos amis. Enfin, nous vous laissons quelques liens avec des séries et des films de Vidéo Amazon Prime recommandé, au cas où vous ne connaissez pas le catalogue à fond:

