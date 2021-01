Comment devenir un boss de la mafia dans Bitlife

Lorsque les joueurs rejoignent une famille mafieuse Bitlife, ils peuvent éventuellement gravir les échelons jusqu’au rang de chef de la mafia. Cependant, cela ne sera pas facile car cela prendra du temps et beaucoup d’argent, mais heureusement, ce guide a toutes les réponses dont vous avez besoin. Cela dit, voici comment devenir un chef de la mafia en Bitlife.

Comment devenir un Mob Boss dans Bitlife

Pour devenir un chef de la mafia dans Bitlife, vous devez d’abord rejoindre une famille de la mafia, ce qui vous oblige à être quelqu’un avec des antécédents criminels à partir d’un jeune âge et 18 ans. Une fois dans une famille, vous devrez commettre des crimes et redonner autant d’argent à votre famille criminelle.

Au fil du temps, vous vous bâtirez une réputation et finirez par être promu au rang de chef de la mafia. Cependant, bâtir votre réputation est un long processus, et rejoindre la foule est une tâche importante en soi, alors voici étape par étape ce que vous devez faire avec quelques conseils.

La première étape: Commettez des délits mineurs comme le vol à la tire et le vol à l’étalage à l’âge de huit ans chaque année jusqu’à l’âge de 16 ans.

Deuxième étape: Lorsque vous atteignez l’âge de seize ans, commencez à commettre des crimes comme le grand vol automobile ; continuez à vous engager avec les autres jusqu’à l’âge de 18 ans.

Troisième étape: Quand vous avez 18 ans, commencez à commettre des crimes majeurs comme des vols de banque et des meurtres; gardez à l’esprit que vous devrez commettre ces crimes avec succès et sans vous faire prendre.

Quatrième étape: Après plusieurs crimes réussis à votre actif, consultez l’onglet Profession pour des carrières spéciales. Lorsque vous trouvez l’onglet, cliquez dessus, faites défiler vers le bas, recherchez l’option crime organisé et cliquez dessus.

Cinquième étape: Trouvez une famille criminelle que vous souhaitez rejoindre et continuez d’essayer de la rejoindre jusqu’à ce que vous réussissiez; rappelez-vous, si leur notoriété est élevée, il sera difficile de les rejoindre. Lorsque vous en rejoignez enfin un, commencez à commettre des crimes pour eux et à donner tout l’argent à la famille.

Vous devrez continuer à répéter l’étape cinq, car vous devez vous bâtir une bonne réputation dans votre famille et augmenter votre rang; assurez-vous de ne pas demander de promotion et laissez-le se produire naturellement. Continuez, et vous grimperez lentement dans les rangs de votre organisation criminelle et deviendrez un chef de la mafia dans Bitlife.

