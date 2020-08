Comment devenir streamer sur Facebook ?

En se lançant dans le domaine du streaming en 2018, Facebook a mis en place un hub consacré au gaming stream. Ainsi la firme de Mark Zuckerberg se plaçait donc en concurrence directe avec YouTube Gaming et Twitch d’Amazon.

Au tout début, les jeux sur Facebook ont eu un hub dédié baptisé à l’époque FB.gg. Cette plateforme a donné l’occasion aux streamers Facebook Live l’occasion de trouver une audience spécifique et qui s’intéresse vraiment à ce qu’ils font. C’est de cette manière que Facebook a rendu accessible en 2019 Facebook Gaming, disponible via un onglet sur l’appli Facebook.

Par la suite et au vu du succès de son programme, est apparue sur la toile, Facebook Gaming l’application. Cela a eu pour effet de démocratiser un peu plus la plateforme. Et même si Twitch engrange de plus en plus d’adepte, Facebook Gaming commence petit à petit à avoir sa propre communauté.

Facebook Gaming, comment ça marche ?

Pour vous permettre de trouver et de suivre plus facilement du contenu gaming, Facebook dispose d’un hub de gaming stream. Il est intégré au site web principal, dans l’application et accessible à l’adresse courte FB.gg. Cette section de Facebook regroupe les vidéos de jeux en direct et préenregistrées sur la plateforme de médias sociaux. Gardez à l’esprit que Facebook offre la possibilité d’un streaming en direct via son outil Facebook Live, et ce hub en est une extension, mais en mettant l’accent sur les flux de jeux.

La plateforme de jeux en streaming de Facebook est dans une “phase expérimentale” depuis un certain temps, mais elle commence à se développer rapidement ces derniers temps. Cette section de Facebook comprend un flux où les fans peuvent explorer des contenus de jeux pertinents ; des améliorations aux recommandations ; un inventaire élargi de vidéos de jeux dans plus de langues et l’intégration d’un onglet “Jeux instantanés” sur la version mobile du hub de jeux afin que les gens puissent basculer entre regarder et jouer aux jeux.

Voici comment Facebook a expliqué le hub de jeux en streaming :

“Les gens pourront découvrir des vidéos de jeux sur notre nouvelle destination en fonction des créateurs et des jeux qu’ils suivent, des pages qu’ils aiment et des groupes auxquels ils appartiennent. Nous mettrons également en avant les créateurs, les compétitions sportives et le contenu des événements de l’industrie du jeu sur FB.gg”.

Le mécanisme de Facebook Stream

Accueil

Ceci est la page d’accueil du hub. On y trouve en haut un flux en direct, suivi d’une catégorie pour les flux en direct organisés et d’une autre catégorie qui permet de trouver des flux par jeux, comme Fortnite. Et en dessous, il y a une catégorie pour les streamers suggérés, que vous pouvez ensuite suivre individuellement. Les autres catégories comprennent les personnes que vous avez suivies, les flux en direct récents, les flux regardés par vos amis, etc.

Parcourir tous les jeux

La section “Parcourir tous les jeux” du hub vous amène à un endroit où vous trouverez d’autres jeux à suivre.

Parcourir les streamers

Dans cette section, vous pouvez trouver des streamers spécifiques et ceux qui sont déjà populaires sur les jeux Facebook. Vous verrez également des streamers “suggérés” sur le côté gauche, ce qui vous permet de trouver des streamers qui sont déjà en ligne.

Tournois

Les joueurs peuvent y créer des tournois et organiser des jeux où ils peuvent s’affronter à des dates précises.

Comment diffuser vos jeux en streaming sur Facebook Gaming

En plus de regarder les autres joueurs en streaming, vous pourriez être intéressé par les jeux sur Facebook parce que vous voulez vous lancer dans le monde du gaming stream vous-même. La bonne nouvelle, c’est que le processus est assez simple.

Facebook dispose d’une page dédiée pour vous aider à vous inscrire et à rejoindre la communauté des streamers sur Facebook. Cette page vous explique le processus de démarrage (très intuitif).

S’inscrire pour rejoindre la communauté des streamers gaming sur Facebook (pour avoir accès rapidement aux nouvelles fonctionnalités)

Créer une page de stream gaming (ou l’éditer pour inclure “Stream maker” comme catégorie sous les infos de la page)

Configuration du logiciel en utilisant soit Streamlabs OBS, OBS Studio Classic ou Split

Créer une scène dans ce logiciel et obtenir tous les paramètres appropriés

Visiter le tableau de bord du créateur pour accéder à votre clé de flux et préparer le flux

En direct !