Comment devenir aide-soignante grâce à la VAE ?

Le métier d’aide-soignant est une profession particulièrement importante dans notre système de santé. En effet, les professionnels de ce secteur ont pour mission d’apporter un véritable soutien moral et améliorer le confort des patients. Pouvant travailler en hôpital, en maison de retraite, ou bien au domicile des personnes malades, l’aide-soignante a un rôle primordial pour aider les personnes dans leurs gestes du quotidien. Dans le cas où vous souhaitez valider vos compétences et évoluer professionnellement, sachez qu’il existe aujourd’hui des formations spécifiques. Découvrez ici tous les avantages de suivre une VAE aide-soignante.

En quoi consiste la profession d’aide-soignante ?

Présentes auprès de malades ou de personnes âgées notamment, les aides-soignantes remplissent des missions essentielles au quotidien. Sous la responsabilité de l’infirmier, l’aide-soignant se doit de mettre en œuvre tout ce qui lui est possible de faire pour améliorer le confort des patients. Parmi les missions qui lui sont attribuées, on peut notamment citer :

Prendre le pouls ou la température

Vérification et remplacement des pansements et des drains

Suivi de la bonne de prise des médicaments

Aide pour la toilette, la prise de repas et l’habillage

L’objectif de l’aide-soignante est donc de s’assurer du confort des conditions de vie pour chaque patient. En plus de ce confort physique, l’aide-soignant joue un rôle primordial dans la santé mentale des patients. Pour assurer pleinement ses missions, une bonne communication et une véritable empathie sont nécessaires pour exercer ce métier.

Afin d’assurer des conditions de vie agréables pour les patients, les aides-soignantes sont également chargées de l’accueil et l’installation de ces derniers, que ce soit à l’hôpital ou en EHPAD. Ces professionnelles veillent à ce que les chambres soient parfaitement propres et que les normes d’hygiène sont respectées. Au quotidien, la proximité avec chaque patient et une relation personnalisée sont essentielles pour remplir pleinement le rôle d’aide-soignante.

Qui peut suivre une VAE aide-soignante ?

La Validation des Acquis d’Expérience (VAE) pour le métier d’aide-soignant s’adresse aux personnes disposant déjà de plusieurs années d’expérience dans ce domaine. Après l’obtention d’un emploi dans un EHPAD ou d’un établissement hospitalier, il est ainsi possible pour ces personnes de passer un diplôme d’aide-soignante reconnu par l’État. En plus de valider les compétences d’une personne déjà en poste, ce diplôme permet d’être valorisé et d’aspirer une évolution de carrière. Afin d’obtenir une reconnaissance de vos compétences, vous avez donc la possibilité de suivre une formation avec pour objectif d’obtenir une VAE aide-soignante.

Comment obtenir une VAE aide-soignante ?

Le passage d’une VAE aide-soignante est donc destiné aux personnes ayant déjà travaillé dans le milieu médical. Pour espérer obtenir ce diplôme, il est nécessaire d’avoir suffisamment d’expérience qui correspondent aux huit principales compétences des aides-soignantes. L’obtention de ces aptitudes se fait donc notamment par l’expérience sur le terrain, mais également avec des connaissances précises dans le domaine médical.

Pour réussir leur VAE aide-soignante, les candidats doivent constituer deux livrets. Le premier livret doit regrouper les différentes preuves de vos acquis professionnels. Ce dossier est ensuite étudié par les autorités sanitaires compétentes. Une fois ce premier livret validé, vous devez constituer un second livret VAE détaillant précisément les compétences dont vous disposez. Pour valider le diplôme, un entretien oral avec un jury est par la suite organisé.

Obtenez votre diplôme grâce à Excellence VAE

Afin de mettre toutes les chances de votre côté, il est conseillé de faire appel à des professionnels du domaine. Spécialisée dans les diplômes du Sanitaire et Social, l’entreprise Excellence VAE propose à toutes les personnes qui souhaitent obtenir une VAE aide-soignante un accompagnement de qualité. En moyenne, l’obtention de ce diplôme dure entre 6 et 12 mois. En effet, entre la constitution du 1er livret et le passage devant un jury, il est important de bien se préparer et de justifier au mieux des compétences que vous avez pu acquérir.

Afin d’être bien accompagné dans ces démarches, le recours aux services d’un centre de formation apparaît comme la meilleure des solutions. Si cette formation n’est pas gratuite, sachez que grâce à votre CPF (Compte Personnel de Formation), vous pouvez financer en partie, voire entièrement cette formation. Pour évaluer dans votre carrière professionnelle et profiter d’une reconnaissance de vos compétences, n’hésitez pas à faire appel à Excellence VAE pour votre VAE aide-soignante.