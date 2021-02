Comment détruire des objets à Valheim

À un moment donné, vous vous retrouverez avec beaucoup de matériaux dont vous n’avez plus besoin Valheim; c’est inévitable, et heureusement, vous pouvez faire plusieurs choses pour détruire des éléments dans Valheim réparer ce problème.

Comment supprimer les éléments inutiles à Valheim

En bref, pour détruire des objets Valheim, vous devez les jeter par terre loin de votre base, et ils disparaîtront après environ deux jours de jeu complets. Vous pouvez également appuyer sur f5 pour ouvrir la console, puis tapez imacheater pour activer les astuces, puis supprimez les gouttes pour vous débarrasser instantanément de tout objet que vous avez jeté au sol.

En plus d’utiliser les commandes, vous pouvez également jeter tout objet dont vous ne voulez plus dans l’eau, car dès qu’un objet tombe dans l’eau, vous ne pouvez plus le ramasser.

Mais si vous ne voulez pas marcher jusqu’à la source d’eau la plus proche, vendre des objets inutiles au commerçant qui erre dans la forêt noire est également une bonne option pour dégager un espace précieux dans l’inventaire.

Si vous ne le savez pas déjà, vous pouvez trouver au hasard le commerçant dans les biomes de la forêt noire; si vous êtes près de lui, une icône de sac d’argent apparaîtra sur la carte.

Cependant, si vous recherchez un bouton qui détruira simplement l’élément, il n’existe pas et vous devrez choisir l’une des options que nous venons de donner.

