Comment désactiver les organes génitaux dans Cyberpunk 2077

La vie dans Night City encourage la liberté ultime, quel que soit le chemin de vie que vous choisissez au début du jeu. Cette liberté s’étend à la création de personnages de Cyberpunk 2077, qui offre l’une des options de personnalisation les plus robustes de la mémoire récente. Tout, de changer la longueur de vos ongles à la taille de vos organes génitaux, est un jeu juste dans ce monde de science-fiction.

Oui, vous avez bien lu: vous pouvez personnaliser vos organes génitaux dans Cyberpunk 2077.

Comment désactiver les organes génitaux

Pour de nombreux joueurs avides de Cyberpunk 2077, la personnalisation des organes génitaux est un pas trop loin vers l’inconfort. Quelle que soit la raison pour laquelle vous souhaitez éviter de voir des organes génitaux dans Cyberpunk 2077, soyez assuré que les organes génitaux peuvent être complètement désactivés avant même de démarrer le jeu.

Heureusement, la désactivation des parties génitales dans Cyberpunk 2077 peut être complètement effectuée à l’écran de démarrage, vous n’aurez donc même pas à commencer le jeu pour désactiver les parties génitales. Assurez-vous de le faire le plus tôt possible, car les organes génitaux sont explicites et présents dans la configuration de la personnalisation du personnage.

Le Censor Nudity est désactivé par défaut dans Cyberpunk 2077, ce qui signifie que vous verrez de la nudité dans Cyberpunk 2077 à moins que vous ne suiviez ces étapes. Si vous ne voulez pas voir de nudité, vous devez activer le Censeur de Nudité dans les paramètres du jeu.

Pour désactiver les organes génitaux avant de lancer Nouveau jeu, procédez comme suit:

Cliquez sur Paramètres.

En haut de l’écran, cliquez sur l’option Gameplay.

Faites défiler vers le bas et recherchez Nudity Censor.

Désactivez la fonction Censure de nudité sur Sur. Le capteur de nudité doit être activé si vous souhaitez désactiver les organes génitaux dans Cyberpunk 2077.

Et c’est tout. Si vous avez activé le Censeur de nudité dans le menu Paramètres, vous avez désactivé les organes génitaux dans Cyberpunk 2077. Cela supprimera complètement l’option Génitaux et tous les visuels de nudité dans Cyberpunk 2077.

Remarque: Ce paramètre peut toujours être inversé en revenant dans les paramètres de jeu et en désactivant le capteur de nudité.

