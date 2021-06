Comment désactiver les actualités et les centres d’intérêt dans la barre des tâches de Windows 10

L’outil de barre des tâches Actualités et centres d’intérêt de Windows 10 est une fonctionnalité pratique pour les personnes qui souhaitent consulter rapidement la météo et les gros titres de l’actualité. Si ce n’est pas vous, voici comment le désactiver.

La dernière série de mises à jour Patch Tuesday de Windows 10 apporte une mise à niveau mineure à la barre des tâches du bureau

La fonctionnalité Actualités et centres d’intérêt met un fil d’actualités organisé et les conditions météorologiques locales dans votre barre des tâches alimentée par MSN et Microsoft News.

L’icône Actualités et centres d’intérêt apparaît dans la barre des tâches de Windows 10 sous la forme d’une icône indiquant la météo actuelle, mais survolez la météo et vous aurez accès aux gros titres, aux résultats sportifs et aux mises à jour de trafic. Cliquez sur le lien d’un article d’actualité et vous serez redirigé vers l’article complet via le navigateur Edge de Microsoft.

C’est une fonctionnalité intéressante si vous souhaitez avoir un aperçu de la météo sur votre barre des tâches, ainsi que des mises à jour d’actualités à portée de clic.

Si vous préférez que les actualités et les centres d’intérêt ne prennent pas de place dans votre barre des tâches, supprimez-les facilement.

Cliquez avec le bouton droit sur la barre des tâches et dans le menu contextuel qui apparaît, sélectionnez Actualités et centres d’intérêt > Désactiver . C’est ça! Les nouvelles et les intérêts ont disparu.

Si vous changez d’avis et souhaitez réactiver la fonctionnalité, cliquez à nouveau avec le bouton droit de la souris sur la barre des tâches et sélectionnez cette fois Actualités et centres d’intérêt > Afficher l’icône et le texte ou Actualités et centres d’intérêt > Afficher l’icône selon vos préférences.