Comment désactiver le chat vocal dans Destruction AllStars sur PlayStation 5

Nous vous montrons comment désactiver le chat vocal Destruction AllStar étape par étape. Les hurlements et le bruit s’arrêtèrent.

Destruction AllStars est arrivé hier 2 février sur PlayStation 5 avec les jeux vidéo PlayStation Plus. Nous avons rapidement commencé à le télécharger et à lui donner un peu de cumbia mais… HORREUR! Anastasio (@Mechaheadz) les yeux larmoyants est venu me dire qu’il ne pouvait pas être désactivé ou désactiver le chat vocal Destruction AllStars.

C’est un vrai problème avec le jeu car les cris des gens, les conversations et autres bruits sont ennuyeux en jouant. En plus de cela, le jeu n’est pas très intuitif non plus, nous vous montrons donc en images les étapes à suivre pour désactiver le chat vocal. De cette façon, vous n’avez pas à écouter un garçon-rat anglais crier parce que vous l’avez frappé avec la voiture.

Guide de désactivation du chat vocal

Dans l’image suivante, vous verrez le menu pour désactiver le chat vocal. Vous devez entrer dans le jeu et lorsque nous sommes en session, nous appuyons sur le bouton PS de notre manette Dual Sense. Une fois terminé, une boîte apparaîtra. Maintenant, nous donnons le bouton carré sur notre contrôleur et voila, chat en sourdine.

Mais pour que le son du chat vocal n’abaisse pas celui du jeu, nous devons procéder comme suit. Nous avons appuyé sur le bouton PS de notre manette PlayStation 5. Nous nous sommes mis dans la boîte de la photo précédente et avons appuyé sur le bouton X. Là encore, le bouton X sur l’icône où un haut-parleur sort et nous abaissons la barre. Il ne reste plus qu’à jouer tranquillement sans entendre les cris des gens et les bruits agaçants.

Vraisemblablement, il y aura une mise à jour qui améliorera cette partie du jeu car pour l’instant nous devons le faire à chaque fois que nous démarrons une partie.