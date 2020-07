Comment désactiver Google Meet dans Gmail

Expliquons comment désactiver l’intégration de Google Meet dans Gmail, afin que les options pour vous rencontrer en utilisant cette application disparaissent. C’est une intégration pour faire des appels de masse que nous avons déjà expliqué comment utiliser, mais que pour ceux qui n’utilisent pas Meet, cela peut être ennuyeux.

Par conséquent, nous allons vous expliquer étape par étape les procédures simples pour désactiver Google Meet dans Gmail, à la fois dans la version Web et dans l’application Gmail. C’est un processus facilement réversible, donc si jamais vous avez besoin de cette intégration d’appel vidéo, vous pouvez la réactiver en moins d’une minute.

Désactiver Meet dans Gmail Web

La première chose à faire est d’accéder au site Web de Gmail. Une fois à l’intérieur, sur l’écran principal, cliquez sur le bouton Réglage que vous avez en haut à droite, et qui apparaît avec l’icône d’une roue dentée.

Lorsque vous appuyez sur le bouton Réglage, une fenêtre s’ouvrira Réglages rapides avec diverses modifications que vous pouvez apporter à l’apparence de Gmail. Ici, vous devez ignorer ces paramètres et appuie sur le bouton Voir tous les paramètres qui apparaît au-dessus de vous dans cette fenêtre.

Vous entrerez dans le panneau Réglage, où vous verrez de nombreux onglets menant à différentes pages avec des options de configuration. Cliquez sur l’onglet Discuter et rencontrerC’est celui qui contrôle l’intégration de Hangouts et Meet.

Lorsque vous entrez dans l’onglet Discuter et rencontrer, tu as seulement laissé sélectionner une option Masquer la section Meet dans le menu principal. Si vous le souhaitez, vous aurez également la possibilité de désactiver les Hangouts dans Gmail. Une fois que vous avez désactivé les options que vous préférez, cliquer sur Enregistrer les modifications et Gmail redémarrera, faisant disparaître l’intégration.

Désactivez Meet dans l’application mobile Gmail

Dans la version mobile de Gmail, il vous suffit d’accéder à l’application et appuyez sur le bouton menu. Dans les versions Android et iOS, le bouton apparaît en haut à gauche avec l’icône à trois bandes.

Une fois que vous appuyez sur le bouton de menu, un menu s’ouvre sur le côté gauche de l’écran. Dans ce menu, vous verrez les différentes sections de courrier, mais ce que vous devez faire est cliquez sur l’option Ajustements Il apparaît presque au bas de tout, sous les raccourcis vers le calendrier et les contacts.

Une fois que vous entrez dans le Ajustements, vous aurez deux options principales. Vous pouvez entrer les paramètres généraux de l’application ou ceux liés à votre compte de messagerie. Cliquez sur votre adresse e-mail pour saisir les paramètres liés à votre compte.

Vous entrerez dans une page pleine d’options, qui sont divisées en différentes sections qui apparaissent avec un titre bleu. Ici, vous devriez chercher la section de Se réunir, et désactiver l’option Afficher l’onglet Meet pour les appels vidéo. Vous n’avez rien d’autre à faire, dès que vous désactivez cette option, l’application redémarrera et le bouton n’apparaîtra plus. Se réunir avec accès à Google Meet sur l’écran principal.