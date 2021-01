Comment déplacer les discussions de groupe WhatsApp vers l’application de messagerie Signal

L’équipe de nouvelles de tech211 janv.2021 12:45:06 IST

WhatsApp a récemment mis à jour ses conditions d’utilisation et sa politique de confidentialité informant les utilisateurs de la manière dont les données utilisateur seront traitées par la plate-forme, de la manière dont les entreprises peuvent utiliser les services hébergés de Facebook pour stocker et gérer, et que l’entreprise s’associe à Facebook pour offrir intégrations à travers le produit de l’entreprise Facebook. Beaucoup WhatsApp les utilisateurs recherchent maintenant des alternatives pour l’application dans d’autres messagers cryptés de bout en bout comme Télégramme et Signal. Plusieurs utilisateurs ont déjà commencé à faire le virage, ce qui a récemment Signal la meilleure application gratuite sur Magasin d’applications et Play Store en France, surpassant WhatsApp.

Cependant, changer de plate-forme implique souvent le dilemme de la confiscation de vos données sur la plate-forme. Mais des applications comme Signal facilitent ce changement. Voici comment transférer vos discussions de groupe depuis WhatsApp à Signal.

Comment transférer des discussions de groupe WhatsApp vers l’application de messagerie Signal

Étape 1: Ouvrez l’application Signal, appuyez sur trois points dans le coin supérieur droit et créez un groupe

Étape 2: Accédez à Paramètres> Lien de groupe

Étape 3: activez la bascule pour le lien de groupe et appuyez sur « Partager »

Étape 4: Ouvrez maintenant la discussion de groupe WhatsApp et collez le lien du groupe

Désormais, toute personne ayant accès à ce lien peut discuter dans le groupe Signal créé par l’administrateur. Signal révèle que l’administrateur peut désactiver le lien à tout moment. Pas seulement WhatsApp, mais l’administrateur peut partager ce lien sur d’autres applications pour intégrer les utilisateurs.

