Comment demander le bonus PC, tablette et Internet et quelles sont les offres des opérateurs

Après l’activation et l’épuisement en un temps record des fonds relatifs au bonus mobilité, un autre programme d’incitation conçu par le gouvernement en temps de coronavirus démarre aujourd’hui d’une manière différente: le Bonus PC, tablette et Internet, ce qui permettra aux candidats d’obtenir un bon de 500 euros valable pour l’achat d’un appareil pour les connexions en ligne et pour l’activation d’un abonnement Internet ultra haut débit.

Le plan élaboré par le gouvernement comprend un seuil minimum pour les remises réalisées sur des services et des appareils: pour les premiers, on parle d’une somme d’au moins 200 euros par abonnement qui garantissent des connexions d’au moins 30 Mégabits par seconde; pour les appareils, les remises doivent être d’au moins 100 euros, mais en tout cas ne dépassant pas 300 euros – pour éviter que 204 millions de fonds l’euro s’épuise en peu de temps. Le bon sera demandé aux opérateurs accrédités par le gouvernement en charge de l’offre forfaits tout compris – c’est-à-dire qui comprennent indissociablement à la fois le dispositif de connexion à Internet et le plan tarifaire. La liste complète des opérateurs accrédités est disponible à cette adresse sous la rubrique correspondante en bas de page, mais les principaux opérateurs de téléphonie mettent déjà en place des pages en ligne permettant aux candidats de consulter les offres.

Les offres des opérateurs

Tim, avec l’offre Super Voucher, offre une remise de 300 euros sur la tablette Samsung Galaxy Tab S6 Lite le faire payer 29 euros c’est un connexion fibre jusqu’à 1 gigabit par seconde au prix réduit de 19,90 euros par mois les 20 premiers mois, puis passez à 29,90 euros par mois. Windtre appliquez le bon à votre offre Super Fibre à partir de 1 gigabit par seconde et met sur l’assiette deux propositions: le premier offre un bonus de 260 euros sur la connectivité Internet qui vous permettra de le payer 7,31 euros par mois pendant un an, plus une tablette Lenovo Tab M10 FHD Plus à prix réduit pour la totalité du montant, soit 240 euros; la seconde solution décote l’offre Internet de 200 euros pour porter la redevance mensuelle de la première année à 12,31 euros par mois, tout en appliquant un bonus de 300 euros à l’achat de la tablette Samsung Galaxy TAB S6 Lite, qui part pourtant de un chiffre plus élevé que le même appareil proposé par Tim et doit donc être acheté pour 159 euros. Vodafone a mis en place une page préliminaire accessible à cette adresse, mais n’a pas encore formulé d’offres concrètes à cet égard.

Les exigences

Les opérateurs autorisés par le gouvernement à diffuser leurs offres sont nombreux, et même ceux qui viennent d’être mentionnés élargiront la gamme de leurs propositions aux citoyens. Cependant, tout le monde ne pourra pas accéder au bonus PC, tablette et Internet: tout d’abord, la première phase du décaissement est destinée aux familles avec Revenu ISEE inférieur à 20000 euros, tandis que dans une deuxième phase du décaissement, les demandes des ménages ayant un revenu jusqu’à 50 000 euros seront également acceptées. De plus, leactivation d’une offre Internet ultra haut débit avec un contrat d’au moins un an, c’est une exigence fondamentale pour la fourniture: ceux qui ont déjà un abonnement Internet actif peuvent toujours utiliser le bon pour passer à une offre de connectivité plus rapide.