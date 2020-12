Comment découvrir vos chansons préférées de l’année sur Spotify Wrapped 2020

Si 2020 ne peut certainement pas être défini en termes généraux comme une année mémorable, les souvenirs musicaux liés à cette période ne doivent pas nécessairement entrer dans cette catégorie; c’est pourquoi cette année aussi, comme c’est le cas depuis un certain temps déjà, le service de musique en streaming Spotify offre à ses utilisateurs un aperçu de tous les contenus les plus populaires de la plateforme au cours des 12 derniers mois. Les développeurs ont activé dans ces heures Spotify enveloppé 2020 – o Votre 2020 sur Spotify – une section spéciale de l’application et de l’interface de lecture Web qui met chaque utilisateur devant une sélection de ses chansons et tubes les plus écoutés qui ont caractérisé les derniers mois.

Comment utiliser Spotify Wrapped à partir d’un smartphone

La section Votre 2020 sur Spotify c’est très facile à atteindre depuis l’application et le navigateur Web pointé du doigt la page du portail: les développeurs ont en effet fourni une bannière flashy qui guide les utilisateurs vers la destination, même si l’expérience diffère des smartphones et du web. Sur l’application Spotify pour Android et iOS, une fois que vous appuyez sur le bouton, une série de contenus s’ouvre dans le format typique des histoires Instagram: informations et statistiques sur les chansons préférées, les genres les plus populaires, les premières rencontres avec les chansons les plus populaires sont cachées à l’intérieur. Le système de comptage comprend également des podcasts, des listes de lecture créées et des artistes individuels, ainsi qu’une série de quiz dédiés aux utilisateurs individuels pour tester leur propre connaissance de leurs goûts. Chaque écran contenant des informations sur vos chansons, listes de lecture et genres préférés peut être téléchargé et partagé sur les réseaux sociaux.

Comment Spotify Wrapped fonctionne sur le navigateur Web

Sur la version de Spotify dédiée aux navigateurs web, la fonctionnalité prend l’apparence d’un double playlist sous forme de classement. Le premier est un top 100 des chansons les plus jouées dans l’application; la deuxième playlist est le classement des hits manqués, ou des chansons qui en 2020 ont le plus intéressé le public de l’application mais qui n’ont jamais été écoutées par l’utilisateur en question.