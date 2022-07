Comment débloquer une fin secrète dans God of War : on vous explique ce que cela signifie

es-tu dans Dieu de la guerre atteint le but du jeu et enfin le Cendres de la femme de Kratos dispersés autour des pics des géants, les développeurs vous laissent entièrement la barre. Ainsi, vous avez toute la liberté d’emménager Midgard, Niflheim et les autres mondes les restes de trésors, d’artefacts, Walkyries et Les corbeaux d’Odin traquer.

Il y a une fin secrète dans God of War

Mais ce que beaucoup ne savent pas, c’est le fait que dans « God of War » il y a un fin secrète là, que sur le successeur Dieu de la guerre Ragnarok et nous révèle ainsi déjà quelques faits intéressants. Puisqu’il n’est pas particulièrement difficile d’en faire l’expérience, nous vous le recommandons chaleureusement.

Comment débloquer la fin alternative

Nous tenons à souligner à ce stade que vous devez d’abord terminer toutes les missions principales du jeu et Les cendres de Faye aurait dû se disperser depuis le plus haut de tous les sommets. Ce n’est qu’alors que vous vous rendez à la zone de départ nommée forêt sauvage revenir. Entrez dans la hutte où Kratos vivait avec Atreus et découvrez la fin secrète de « God of War ». Dirigez-vous vers le lit avec le protagoniste et appuyez sur le bouton cercle devant lui. Une cinématique va maintenant commencer qui présentera un invité très spécial.

D’abord, père et fils s’allongent sur leur lit et rattrapent un sommeil bien mérité. Soit dit en passant, selon une courte insertion, les deux auraient dormi pendant plusieurs années. Nous pouvons tout au plus spéculer si cela n’est pas au moins un peu exagéré. Car malgré le gros effort que Kratos et Atreus ont fait, quelques jours devraient probablement être plus que suffisants. Cependant, dans un jeu comme « God of War », nous ne voulons pas tout mettre sur la balance de l’or.

Qui est-ce qui frappe à la porte ?

La courte sieste des deux est brusquement interrompue par un fort tonnerre. La foudre illumine la petite cabane en bois et Kratos, bien éveillé, attrape son fils, puis attrape la hache et se précipite vers la porte d’entrée. Après les avoir déchirés avec un cri de guerre terrifiant, nous voyons une personne en noir engloutie par la foudre.

La caméra zoome sur la mystérieuse silhouette puis pivote de 180 degrés tout en restant à hauteur de taille à gauche de la personne. Il y a un marteau attaché ici qui est également entouré d’éclairs et semblable à celui Hache Léviathan de Kratos a différentes gravures. À ce jour, au plus tard, tout le monde devrait savoir clairement qui est le visiteur indésirable.

Si vous ne l’avez pas compris vous-même, demandez de l’aide. Nul autre que le dieu germanique et protecteur de Midgard se tient devant la hutte de Kratos et Atreus. Mais que voudriez-vous ? Thor des deux et pourquoi semble-t-il si en colère ?

Pensez-y un instant et repensez à l’intrigue de « God of War », et il devient clair que cette visite n’est guère surprenante. Enfin, Kratos dans son voyage Magni et Modi, dans la mythologie nordique les deux fils de Thor et la géante Jarnsaxa. Il n’est donc pas étonnant que papa soit tout sauf heureux.

Cependant, il y a eu un affrontement entre les deux dieux plus tôt dans le jeu. Ici, vous n’obtenez pas Thor personnellement, mais uniquement sous la forme de son marteau Mjölnir faire face à. Mais maintenant, le père enragé se tient devant Kratos dans toute sa divinité, ce qui pourrait entraîner un combat aux proportions gigantesques. Parce que même le combat contre les deux fils était impressionnant et ne laissait rien au hasard. Papa a certainement beaucoup plus sur la boîte.

Mais avant même que cela ne puisse aller aussi loin, il y a un autre fondu au noir et nous voyons Kratos et Atreus avoir une courte conversation dans le présent dans la hutte. Il semble que tout cela n’était qu’un rêve fou. Cependant, Atreus craint que cela ne soit un aperçu de l’avenir et que fimbulhiver prend fin tandis que Thor hante les deux. Kratos, d’autre part, jure que ce n’est qu’un rêve sans signification. Lequel des deux aura raison ?

Quel est le fimbul hiver? Le Fimbulwinter (du vieux norrois Fimbulvetr, « énorme hiver ») est dans la mythologie nordique la première des quatre catastrophes eschatologiques qui déclenchent la chute des dieux, appelée Ragnarök. la source

Ici, vous pouvez également revoir le secret se terminant par « God of War » à votre guise :

Voici à quoi ressemble Thunder God Thor dans God of War Ragnarök

Et le successeur écoute réellement Dieu de la guerre à partir de 2018 sur le titre additionnel Ragnarök. Il a également été officiellement annoncé que le titre abordera la chute des dieux et Thor y jouera un rôle important.

Les développeurs de Santa Monica Studio ont Dieu du tonnerre Thor Incidemment, déjà officiellement confirmé pour le successeur. Grace à Révélations dans la PlayStation Showcase nous pouvons déjà avoir une première impression de Thor.

Comme on le voit immédiatement, son apparence différera considérablement de l’image qui prévaut dans la culture populaire d’aujourd’hui. Le réalisateur Eric Williams et le directeur créatif Cory Barlog ont expliqué le contexte de cette dans une interview.

Voici à quoi ressemblera Thor dans God of War Ragnarok. © SIE/Santa Monica Studio

