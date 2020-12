Comment débloquer un héros à temps partiel dans Yakuza: Like A Dragon

Héros à temps partiel en Yakuza comme un dragon est une excellente source d’argent et d’expérience en début de partie. Cependant, vous ne débloquerez pas cette fonctionnalité tant que vous n’aurez pas atteint un certain point dans le jeu. Cela dit, dans ce guide, nous vous expliquerons comment déverrouiller Part-Time Hero en Yakuza: comme un dragon.

Quand débloquez-vous le héros à temps partiel?

En bref, pour débloquer un héros à temps partiel dans Yakuza: Like A Dragon, vous devez passer au début du chapitre cinq. À ce stade, la sous-station intitulée «Comment devenir un héros à temps partiel» sera disponible en partant de l’emplacement suivant ci-dessus dans le quartier des restaurants; le démarrer et le terminer débloquera le héros à temps partiel.

Pour commencer « Comment devenir un héros à temps partiel », vous devrez remonter la rue d’où se trouve notre marqueur sur la carte; cela devrait démarrer automatiquement la quête secondaire. S’il ne démarre pas, vous devez continuer jusqu’à la ruelle plus haut sur la route; vous déclencherez la quête autour de ce point. Après un petit combat, vous serez présenté au propriétaire du héros à temps partiel; à partir de là, après quelques dialogues, la fonction sera déverrouillée.

Une fois déverrouillé, vous pouvez effectuer une série de missions secondaires couvrant un large éventail d’activités auxquelles vous pouvez accéder via l’application Part-Time Hero sur votre téléphone. Continue de lire; nous expliquerons chaque type de mission et leurs différents objectifs ci-dessous.

Missions de sauvetage, expliquées

Dans les missions de sauvetage, Part-Time vous chargera d’un large éventail d’objectifs qui impliquent principalement le sauvetage divers PNJ des ennemis. En plus, il y a quelques missions qui impliquent d’éliminer des ennemis spécifiques

Missions de soutien, expliquées

Les missions de support sont essentiellement votre série de quêtes de récupération de mil que vous trouvez dans la plupart des RPG. Cependant, les objectifs qu’ils vous feront accomplir peuvent devenir étranges et carrément hilarants.

Par exemple, certains vous feront littéralement faire passer du papier toilette ou des mouchoirs en papier à des personnes coincées dans des toilettes. D’autres vous permettront de retrouver des chats perdus ou de prendre des photos de statues pour de grosses sommes d’argent.

Missions de défi, expliquées

Le troisième type de mission concerne les défis, et ceux-ci sont également assez simples. Ces missions vous obligeront à accomplir diverses activités de jeu, comme prendre des photos ou dépenser un certain montant de yens. Les défis sont également divisés en quatre sous-catégories, donc si vous êtes un complétionniste, ces missions vous conviendront parfaitement.

Dans l’ensemble, nous vous recommandons vivement, au fur et à mesure de votre progression dans le jeu, de vérifier en permanence les nouveaux messages de l’application Part-Time Hero et de compléter autant de missions que possible. La raison en est que vous pouvez gagner des tonnes d’argent et d’XP pour passer au niveau supérieur, ce qui rend ces missions très intéressantes.

Si vous avez besoin de plus d’aide avec Yakuza: Like A Dragon, nous avons ici une page de jeu qui est constamment mise à jour avec du nouveau contenu.