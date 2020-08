Comment débloquer Rovazzi dans Call of Duty

D’hier, la mise à jour Reloaded de la saison 5 de Call of Duty est disponible, une mise à jour qui, en plus d’ajouter des défis et de nouveaux éléments, introduit également un nouvel opérateur de la Coalition. Un personnage que beaucoup d’Italiens ont trouvé familier: donner le visage à Sergio “Mort” Sulla il s’agit en fait du célèbre youtubeur Fabio Rovazzi. Bien que présent dans l’écran de sélection des opérateurs, Rovazzi n’est cependant pas encore vraiment disponible pour tous les joueurs de Call of Duty et de sa battle royale Warzone. Alors, voici comment débloquer Death dans le jeu.

Comme expliqué également sur l’écran du personnage, pour accéder au skin Death / Rovazzi, vous devrez acheter le pack opérateur associé ou déverrouiller une variante de son skin. Le problème est que pour le moment le bundle n’est pas disponible dans le jeu: comme cela s’est produit avec les mises à jour précédentes, le package avec l’opérateur Death arrivera probablement dans les prochains jours voire semaines. Une fois disponible, cependant, achetez-le simplement pour accéder à Rovazzi. Le coût du forfait sera égal à 2.400 COD Point (comme pour les forfaits précédents), soit 19,99 euros.

À ce prix, cependant, non seulement le skin Rovazzi sera débloqué mais aussi une série d’objets liés à son personnage. En détail, le pack comprend deux skins d’armes, un nouveau mouvement de finition avec l’aigle, un couteau, un porte-bonheur en forme d’aigle, une ligne vocale, une musique pour les véhicules, une carte de visite et un emblème. Ceux qui ne veulent pas dépenser d’argent peuvent déverrouiller Rovazzi, mais il faudra attendre un peu: l’autre possibilité est en fait de débloquer un skin alternatif dans le Battle Pass. Cependant, nous verrons probablement cela dans le pass de la saison 6, donc dans environ un mois et demi.