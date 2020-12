Comment débloquer le prêteur sur gages dans Yakuza Like a Dragon

Dans Yakuza comme un dragon, vous amasserez de nombreux objets dont vous ne pourrez plus vous servir lors des batailles; Heureusement, il ya un endroit dans le jeu où vous pouvez vendre vos objets indésirables. C’est un prêteur sur gages situé sur Misaki Street, mais il ne sera pas immédiatement disponible pour vous tant que vous n’aurez pas terminé la sous-séquence « One Man’s Trash ». Cela dit, ici est comment débloquer le prêteur sur gages en Yakuza comme un dragon.

Comment terminer On Man’s Trash et déverrouiller le prêteur sur gages

Au début du chapitre quatre, et une fois que vous aurez déverrouillé la classe des héros, de nombreux sous-thèmes seront déverrouillés pour vous, dont celui appelé One Man’s Trash.

One Man’s Trash est le sous-programme que vous devez terminer, et pour le démarrer, vous devez vous diriger vers Misaki Street à côté du mini-jeu de collecte Can. Une fois sur place, cherchez un tas de déchets contre un bâtiment et passez devant. Si vous ne savez pas où aller, voyez l’image ci-dessous pour une référence.

Passer devant la poubelle lancera une cinématique qui commencera la quête, où une jeune femme vous informera de la situation actuelle concernant la poubelle à l’extérieur de ce qui était autrefois un prêteur sur gages. Vous apprendrez en bref, que le propriétaire est un stockeur et refuse de jeter les ordures.

Une fois la cinématique terminée, vous devrez quitter la zone et revenir pour progresser dans la quête. Je recommande de se diriger vers Hello Work plus loin sur la route et de faire demi-tour et de retourner au prêteur sur gages. Au moment où vous reviendrez de Hello work, vous verrez deux hommes debout à l’extérieur du magasin, comme indiqué ci-dessous.

À ce stade, vous devrez marcher et appuyer sur «E» pour démarrer une conversation avec celui qui porte la combinaison. Puis après un bref dialogue, il vous proposera la tâche de convaincre le propriétaire d’enlever la poubelle. Si vous acceptez la tâche, vous aurez les options suivantes pour convaincre l’homme plus âgé qui possède le prêteur sur gages.

Offrez votre aide au nettoyage – Cette option ne le convaincra pas mais nivellera le niveau de gentillesse d’Ichiban de un. Cela mènera également à une bataille avec le propriétaire du prêteur sur gages, et si vous gagnez, il acceptera éventuellement de faire nettoyer la poubelle.

Offrez de payer pour cela – Si vous avez de l’argent, vous pouvez proposer d’acheter la poubelle; cependant, le prix que l’homme plus âgé donne pour la poubelle est de dix millions. Si vous avez ce type d’argent sous la main, vous pouvez essayer de l’acheter, mais le résultat sera simplement le même que celui de la première option. De plus, si vous choisissez cette option, le niveau de passion d’Ichiban sera nivelé de un.

Mentionner sa défunte épouse – La troisième option, comme les autres, ne convaincra pas l’homme plus âgé mais nivellera la confiance d’Ichiban par un; cela mènera également à une bataille.

En bref, quelle que soit l’option que vous choisissez, cela dépend du niveau de personnalité que vous souhaitez élever. Choisissez l’option que vous voulez, et après avoir gagné le combat avec l’homme plus âgé, il acceptera de nettoyer la boutique après un peu de dialogue que nous ne gâcherons pas ici.

Vous obtiendrez également une amulette de feu en guise de récompense pour avoir terminé la quête et déverrouiller le prêteur sur gages, qui peut ensuite être utilisé pour acheter et vendre des objets. Si vous voulez utiliser le prêteur sur gages, entrez et parlez au vieil homme derrière le comptoir.