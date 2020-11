Comment débloquer le mode fracturé dans Demon’s Souls

Le mode fracturé est un nouvel ajout au Âmes du démon refaire que les joueurs peuvent activer pour se donner une expérience plus stimulante. Lorsque le mode fracturé est activé, il se retournera / miroir complètement Les âmes du démon monde horizontalement, offrant une nouvelle expérience déroutante mais stimulante pour les vétérans et les nouveaux joueurs. Cela dit, dans ce guide, nous allons vous montrer comment débloquer le mode fracturé en Les âmes du démon.

Demon’s Souls Comment débloquer le mode fracturé

En bref, pour débloquer le mode Fracturé en Âmes de démon, vous devez retourner au nexus et trouver l’Archstone où vous frayez après avoir combattu Vanguard. Ensuite, à la statue, vous devrez lui donner 25k âmes pour débloquer le mode. Après avoir payé 25000 âmes, il débloquera le mode fracturé et vous pourrez désormais l’activer et le désactiver librement.

Une fois basculé, il retournera / reflétera tout, des placements ennemis aux emplacements mondiaux et à la caméra du joueur. Avec un monde complètement changé, un objet exclusif au mode appelé pièces en céramique commencera à apparaître en tant que butin.

Le joueur peut soit utiliser ces pièces pour récupérer une petite quantité de PV, soit les échanger contre Spark the Crow dans le sanctuaire des tempêtes contre une clé rouillée. Nous vous recommandons d’échanger ces pièces en céramique contre la clé rouillée, car elle ouvrira une porte dans la garde intérieure de la tour Knight Archstone de Boletaria, ce qui vous mènera à une excellente armure appelée l’ensemble Penetrator. Cela dit, vous aurez besoin d’un total de 26 pièces pour acheter la clé, vous feriez donc mieux d’explorer et de piller maintenant.