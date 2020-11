Comment débloquer le costume dans le Spider-Verse dans Spider-Man: Miles Morales!

L’une des parties les plus amusantes de Spider-Man pour PlayStation était de rassembler tous les costumes qui pouvaient être portés par Peter Parker! Maintenant que Mile Morales a son propre jeu, vous pouvez vous engager dans le même genre de chose en augmentant de niveau et en complétant des défis. Il ne fait aucun doute que de nombreuses personnes ont été initiées à cette nouvelle version de Spider-Man par le film Into the Spider-Verse qui est sorti et est actuellement sur Netflix. Si vous faites partie de ces personnes, vous voudrez probablement avoir une chance de saisir le costume du film!

Comment mettre la combinaison dans le Spider-Verse

Déverrouiller la combinaison Into the Spider-Verse est en fait assez facile! Une option vous est disponible immédiatement, car vous recevrez la combinaison si vous avez précommandé le jeu. Si vous ne l’avez pas fait et que vous voulez la combinaison, vous pouvez la fabriquer en améliorant Miles Morales. Une fois que vous aurez atteint le niveau 13 du jeu, vous pourrez créer la combinaison, ce qui nécessite 18 jetons d’activité et 4 pièces techniques. Nul doute que vous les aurez probablement rassemblés au moment où vous atteindrez le niveau 13, vous devriez donc pouvoir le déverrouiller tout de suite.

La combinaison est livrée avec deux mods de combinaison différents que vous pouvez équiper. L’un s’appelle Vibe the Verse, ce qui vous permettra de sauter dans le Spider-Verse et de faire en sorte que le costume imite l’esthétique d’une Terre différente. Cela semble assez étrange, mais cela fait à peu près le miroir du jeu le genre d’animation bégayante que l’on trouve dans le film. L’autre mod vous permet d’ajouter le POW, KABOOM et BONK! effets après avoir infligé des dégâts à un adversaire. Bien que cela ne va pas améliorer votre personnage, c’est un retour amusant aux premiers jours de la bande dessinée!

N’oubliez pas de regarder cette vidéo pour voir comment débloquer toutes les combinaisons du jeu: