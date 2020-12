Comment débloquer la mauvaise fin de Cyberpunk 2077

Le jeu vidéo CD Project Red a plusieurs fins. Nous vous montrons la mauvaise fin de Cyberpunk 2077 et ce que vous devez faire étape par étape.

Dans Cyberpunk 2077, nous avons plusieurs fins. Si vous faites ici, vous pouvez voir la bonne fin, maintenant nous vous montrons le Cyberpunk 2077 mauvaise fin. Une fin tragique qui ne vous coûtera pas grand chose à débloquer si vous suivez les étapes que nous vous laissons dans la vidéo de ce post, gracieuseté de Powerpyx. Ci-dessous, vous avez également accès à plus de guides du jeu vidéo CD Projekt Red qui pourraient vous intéresser.

Cyberpunk 2077 Guide de mauvaise fin

Au cours de « Nocturne Op55N1 » (Final Story Mission), Mysty vous conduira sur un balcon. Sur le balcon, vous parlerez à Johnny Silverhand. Choisissez les dialogues suivants: «Je pourrais aussi mettre tout ça au repos» – «[Toss Pills] Je sais exactement ce que nous allons faire.

Dans 45Secondes.fr, nous offrons Cyberpunk 2077 hard dans toutes ses versions (PlayStation 4, Xbox One et PC Master Race). Vous trouverez ci-dessous des liens vers les guides que nous publions. Petit à petit, il y en aura d’autres, donc s’il vous manque quelque chose dans le jeu CD Projekt Red, n’oubliez pas de nous rendre visite. Très bientôt, vous aurez également l’analyse. Il y a quelques jours notre beau Dani a passé le « jeu vidéo » et nous donnera son avis et ses expériences dans un jeu dont les bugs l’écrasent partout.

Si vous avez des problèmes avec le jeu vidéo, CD Projekt Red a demandé de la patience, car en janvier-février, un gros patch viendra qui résoudra nombre de ces problèmes.

