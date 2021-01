Comment Dax Shepard et sa femme Kristen Bell remettent en question les «  mauvaises attentes  » du mariage

Dax Shepard et son épouse Kristen Bell sont connus pour être honnêtes sur les hauts et les bas de leur relation.

Bien que cela puisse sembler un choix inhabituel pour les parents célèbres, Shepard, 46 ans, a expliqué pourquoi ils étaient si honnêtes dans une récente interview avec Willie Geist de Sunday 45secondes.fr.

«Nous ne voulons pas que quiconque pense que nous nous sommes rencontrés et cela a été facile parce que si c’est l’attente d’une relation et certainement d’un mariage, c’est une mauvaise attente», dit-il. «C’est donc intéressant. Nous n’avons pas le sentiment d’avoir le choix. »

Shepard a continué en plaisantant qu’il allait exagérer la durée de sa conversation avec Willie afin de passer un peu plus de temps seul.

« J’ai la possibilité de dire que cela a duré une demi-heure de plus », a-t-il déclaré à Willie.

« Je vais dire que nous sommes restés longtemps. Blâmez (moi), » répondit Willie.

Le couple a révélé au début de la pandémie qu’ils avaient, comme beaucoup d’Américains, des problèmes relationnels pendant la quarantaine.

Lors d’un Instagram Live avec l’ancienne co-présentatrice de 45secondes.fr, Katie Couric, on a demandé à Shepard comment sa famille s’entendait et a répondu: «Nous nous entendons bien avec les enfants et nous nous entendons bien avec les adultes que nous sommes amis. avec, mais cela a été stressant pour maman et papa.

Bell, 40 ans, a sonné: «Nous nous sommes vraiment mis à la gorge, vraiment mauvais au cours des deux derniers, oh ouais.

Shepard a plaisanté en disant qu’ils avaient arrêté de se battre quelques minutes avant de parler à Couric.

« C’est aussi proche physiquement que nous l’avons été en quelques jours parce que nous venons de nous trouver révoltés », a ajouté Bell.

« La chérie de l’Amérique a quelques défauts de caractère », a plaisanté Shepard, se moquant de Bell.

Bell et Shepard peuvent se disputer lorsqu’ils sont coincés à proximité, mais ils se soutiennent lorsque cela compte. La star de «Frozen» est restée aux côtés de son mari lorsque, après 16 ans d’abstinence, il est devenu accro aux opioïdes à la suite d’un accident de moto en août.

Shepard a annoncé la nouvelle sur son podcast, «Armchair Expert». Il a d’abord craint de rendre publique sa rechute, mais les conseils d’un ami ont changé d’avis.

« J’ai un bon ami qui m’a dit, vous savez, » Si ce que vous aimez est d’aider les gens, vous ne pouvez presque rien faire qui soit plus utile que de le dire à tout le monde « », se souvient Shepard.

Réfléchissant à la façon dont il en est venu à comprendre ce qui lui a permis de déraper, il a poursuivi: « Je devais regarder, comme à quoi ne suis-je pas confronté? Qu’est-ce que j’ignore? Qu’est-ce que je suis juste en train de pousser dans le coin? Et c’est devenu évident pour moi, et je me sens merveilleux. En fait, je me sens mieux avec ces quatre mois actuels que je ne l’ai eu l’année précédente de sobriété.

En plus de son podcast populaire, Shepard a une nouvelle émission qui relève directement du domaine d’expertise de l’acteur, «Top Gear America».

«Toute ma vie a été des voitures», a déclaré Shepard à Willie. « Mon père a vendu des voitures, ma mère a travaillé chez General Motors et a gravi les échelons. Puis elle a créé une entreprise qui organisait d’énormes événements de presse pour les nouvelles versions de voitures. »

« La seule raison pour laquelle je suis obligé de gagner de l’argent est de le donner aux gens pour qu’ils me donnent les clés des choses », a-t-il ajouté.