Comment David Dobrik a causé l’accident de Jeff Wittek et quelles sont les prochaines étapes pour eux deux

Après avoir été « annulé » et apparemment abandonné par ses principaux sponsors, David Dobrik est à nouveau sous le feu des critiques pour son implication dans l’accident impliquant un autre membre de « Vlog Squad » Jeff Wittek.

La jeune femme de 24 ans était au centre de la controverse il y a quelques semaines lorsqu’une femme s’est manifestée en alléguant qu’un membre du Vlog Squad, «Durte» Dom Zeglaitis, l’avait agressée sexuellement en 2018. Dobrik était responsable du filmage de la femme entrant dans la pièce. et aurait acheté de l’alcool pour la femme et ses amis, qui n’avaient pas l’âge légal pour boire à l’époque.

Dans une nouvelle série documentaire qui sort en segments tous les quelques jours, Jeff Wittek raconte l’histoire de son expérience de mort imminente et comment tout s’est passé, et il dit que David Dobrik était l’homme derrière l’accident. La nouvelle a fait exploser les réseaux sociaux.

Avertissement: les images peuvent déranger certains téléspectateurs.

Comment l’accident de Jeff Wittek est-il arrivé?

Avant que COVID-19 n’atteigne les États-Unis et plus particulièrement la Californie, Dobrik et son équipe de Vlog étaient l’un des groupes YouTube les plus populaires. Ils ont connu un immense succès avant que la pandémie ne pousse Dobrik à cesser de publier ses vlogs aussi régulièrement qu’avant. Cela jouerait un rôle clé dans l’accident de Wittek.

Environ un an plus tard, Dobrik avait commencé à planifier son «comeback vlog» et à faire une grande réentrée sur la plate-forme de médias sociaux. Il a demandé à quelques-uns de ses amis, dont Wittek, de sauter d’un avion plusieurs centaines de fois. Bien qu’il était censé les rejoindre, Dobrik a libéré sa caution à la dernière minute parce qu’il voulait continuer à jouer à des jeux vidéo.

Quelques jours plus tard, les amis et les autres membres de la Vlog Squad se sont réunis pour tourner plus de vidéos pour leurs chaînes YouTube et le vlog de Dobrik. Ils sont allés à un petit lac avec une énorme excavatrice pour une cascade dangereuse que Dobrik pensait être bonne pour la vue.

La cascade de la pelle

L’idée était qu’ils attacheraient une corde ou un cordon à la grue, située au milieu du lac d’un pied de profondeur, et la faisaient tourner en rond pendant que quelqu’un s’accrochait en surfant ou en faisant du wakeboard. Plus tard, cela a dégénéré en soulevant la grue de la pelle et en balançant simplement les gens de manière sauvage.

Dobrik était la personne qui contrôlait la pelle. Il avait une main sur les commandes et une autre tenant sa caméra pour capturer les images du vlog. Selon certaines rumeurs, personne n’avait obtenu de permis, tel que requis, pour faire fonctionner la pelle.

Dans le deuxième épisode de Wittek de son documentaire, la scène est révélée à la fin de la vidéo. Corinna Kopf, membre de la Vlog Squad, est passée la première, plaidant rapidement pour être déçue. Elle a dit: «Vous allez trop loin», faisant référence à Dobrik et à ses cascades.

Comme Wittek le mentionne dans la vidéo, il était sur une bonne voie après avoir fait tant de sauts depuis un avion qu’il était prêt à faire presque tout pour un bon contenu, alors il est allé ensuite sur la pelle.

«Je ne savais pas que j’allais aller aussi vite. Alors j’ai attrapé la corde et j’ai essayé de faire une putain de vidéo amusante pour les gens. Mais c’est là que j’ai fait une erreur. J’ai oublié que le plus gros idiot que je connais le conduisait », a déclaré Wittek dans la vidéo, juste avant que la séquence ne le montre claquant, la tête la première, sur le côté de la grue de l’exavateur.

Wittek a ensuite été transporté d’urgence à l’hôpital où il a depuis subi de nombreuses chirurgies. Heureusement, il a pu maintenir la vision des deux yeux.

Bien que de nombreux détails soient encore inconnus (le reste du documentaire n’ayant pas encore été publié), Wittek a déclaré lors de la promotion qu’il avait maintenant une plaque de métal dans la tête. Il a également eu besoin de plusieurs chirurgies oculaires pour sauver l’œil touché par l’accident.

La sortie du documentaire a provoqué une éruption sur les réseaux sociaux, beaucoup exprimant leur opinion sur David Dorbik et ne se retenant pas.

La réaction aux manigances irresponsables de Dobrik grandit

De nombreuses personnes se sont tournées vers les réseaux sociaux, en particulier Twitter, lors de la sortie du deuxième épisode de la vidéo documentaire de Wittek. L’indignation à la suite des allégations de viol a augmenté une fois de plus alors que de nouvelles nouvelles circulaient selon lesquelles Dobrik était responsable d’avoir presque tué son ami.

«David a l’air d’avoir le moindre respect pour personne d’autre que lui-même. Il traite les autres terriblement pour son propre bénéfice parce qu’il est tellement égocentrique qu’il ne peut pas (ou choisit de ne pas) voir à quel point cela leur fait mal », a écrit un utilisateur de Twitter.

Beaucoup se demandent comment Dobrik n’a pas encore été poursuivi en justice. Que ce soit par Wittek ou par l’État de Californie pour l’utilisation illégale par Dobrik d’une excavatrice sans licence / permis. Beaucoup veulent simplement le voir annulé ou hors de la scène YouTube pour que personne d’autre ne se blesse.

À la suite du deuxième épisode du documentaire, beaucoup ont trouvé une vidéo qui a refait surface de Dobrik racontant comment il a affecté négativement la vie de son ami Alex au cours d’une «bataille de pommes de pin».

Il est clair que les deux accidents sont des scénarios différents, mais les deux ont des résultats similaires, et les médias sociaux n’ont pas tardé à le noter.

À la suite de la publication de l’article d’Insider exposant l’implication de Dobrik dans l’incident de viol, il aurait perdu 322000 abonnés sur Instagram. Le documentaire de Wittek fera certainement chuter davantage ce nombre. Il se situe actuellement juste sous la barre des 14 millions d’abonnés sur la plate-forme.

Que pourrait-il se passer ensuite pour Wittek et Dobrik?

Jeff Wittek se remet toujours de l’accident avec des chirurgies toujours sur la table, mais il semble être en bien meilleure forme depuis l’accident, qui aurait eu lieu en juin 2020.

Le joueur de 30 ans a récemment fait la promotion de la sortie de son documentaire, et nous sommes tous heureux qu’il soit vivant et se porte bien.

Quant à Dobrik, il est sûr qu’il sera à la mode au moins pour les prochaines semaines à mesure que d’autres images sortiront. Apparemment, il y a une vidéo de Dobrik réfléchissant sur l’incident et exposant son propre point de vue.

Il semble qu’il est loin d’échapper aux projecteurs et aux conséquences de ses actes.

