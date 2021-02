Comment cultiver le chardon à Valheim

SI vous voulez préparer certains hydromels ou produits alimentaires, vous devrez introduire du chardon Valheim, alors pourquoi ne pas lire notre guide ici pour découvrir la meilleure façon de le cultiver.

Comment obtenir du chardon à Valheim

Pour cultiver le chardon, vous devrez vous rendre dans la forêt noire; à l’intérieur du biome, vous pouvez trouver des chardons se reproduisant en groupes de quatre plantes maximum. Cela dit, avant de vous lancer dans le biome noir, nous vous recommandons de réduire la qualité de votre végétation au minimum pour faciliter la culture du chardon et d’autres plantes.

Une fois que vous êtes à l’intérieur du biome de la forêt noire, explorez les environs et recherchez des lumières bleues brillantes au sol; quand vous en verrez, vous aurez trouvé des plantes de chardon, et pour les ramasser, il suffit de marcher et de frapper e dessus.

En rapport: Comment faire du miel avec des ruches à Valheim

Après cela, continuez à chercher; là où il y en a un, il y en a souvent plus à proximité, mais dans l’ensemble, vous ne devriez pas avoir trop de problème pour trouver du chardon car il est facile à repérer, même pendant la journée. Cela s’applique également au biome des marais, mais je ne recommande pas y aller jusqu’à ce que vous soyez lourdement blindé avec au moins du bronze car les monstres ne jouent pas bien.

Lorsque vous sentez que vous avez assez de chardon, vous pouvez ensuite fabriquer les objets suivants avec.

Nous vous recommandons vivement de ramasser le chardon chaque fois que vous le voyez, car il est très utile pour réduire à la fois votre faim avec des saucisses et votre santé avec les nombreuses recettes d’hydromels qui le nécessitent.

Pour en savoir plus Valheim, Chez PGG, nous vous avons couvert avec une liste croissante de guides comme comment construire un navire et comment et où planter des graines Valheim. Avec ces deux guides géniaux, revenez plus tard et nous aurons encore plus de guides pour Valheim sortir dans les semaines et les jours à venir.