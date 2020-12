Un autre ennemi emblématique qui est toujours apparu dans la franchise Dragon Quest est le Metal Slimes. Ce sont à la fois le rêve et le fléau de tous les joueurs de RPG, car ils sont incroyables à trouver et à tuer. Mais les chances de les tuer avant de s’enfuir sont au mieux extrêmement faibles!

Comment cultiver des slimes métalliques dans Dragon Quest XI

Le moyen le plus rapide de monter de niveau dans Dragon Quest XI est de cultiver des boues métalliques. Ces slimes sont incroyablement difficiles à tuer, car ils subissent très peu de dégâts et ont tendance à fuir instantanément un combat. Les Slimes métalliques peuvent apparaître au hasard dans n’importe quel endroit, mais ce sont quelques endroits où vous pouvez vous rendre pour augmenter vos chances de les combattre.

La famille de monstres métalliques n’a pas trop de HP; au lieu de cela, ils ont une défense et une évasion incroyablement élevées. Cela signifie que vous les frapperez pratiquement toujours pour 1 dégât à moins d’utiliser une attaque spécifique, et c’est si vous les frappez du tout. Ce sont quelques méthodes infaillibles pour les toucher à 100%, mais ils pourraient s’enfuir avant même que vous n’attaquiez. on ne peut rien faire pour les empêcher de s’enfuir, c’est plus ou moins complètement aléatoire.

Maintenant, au fur et à mesure que vous progressez dans le jeu, vous pouvez rencontrer des Slimes Liquid Metal, des Hardy Hands, puis des King Metal Slimes. Les King Metal Slimes sont les plus rares des rares, si vous parvenez à en tuer un, vous gagnerez énormément d’EXP, et nous voulons dire énorme!

Bien qu’ils aient corrigé le jeu, la limite que vous pouvez gagner en un seul combat est de 200k d’expérience. Comparé à quelque chose de stupide comme 500k +!

La méthode agricole

Cette méthode ne peut être utilisée que dans l’acte 3 ou après, car c’est la partie du jeu qui nécessite le plus de broyage. Jusque-là, le jeu était assez facile, mais l’acte 3 et au-delà est l’endroit où il augmente vraiment la difficulté.

Pour cette méthode, vous avez besoin de Hero, Erik, Sylvando, JAde et Rab, pour être alimentés par Pep. Alors combattez n’importe quel ennemi aléatoire et échangez les personnages qui deviennent Pepped up. Cela enregistre l’état Pepped up; c’est une astuce pratique!

Cependant, pour que cette méthode fonctionne, vous avez besoin que Hero et Jade redeviennent Pepped up pour utiliser leurs pouvoirs Pep individuels. Cela signifie que vous devez acheter un Pep Pop pour 200000G dans la boutique Cobblestone reconstruite, qui stimule toute votre équipe active. Ou un Pep pip, qui fait monter un membre actif du parti.

Voici les capacités nécessaires:

Alléluia Pep Power Hero, Jade et Erik ont ​​besoin d’être Pepped up pour lancer ceci. Cela augmente considérablement l’EXP gagnée après avoir remporté une bataille et vous rapporte tous les objets rares que l’ennemi lâche.

Electro Lumière Pep Power Hero, Sylvando et Jade doivent être surpiqués pour pouvoir l’utiliser. Remplace les ennemis au combat avec Slimes métalliques .

Facultatif (mais pratique)

Dirge de Dundrasil Pep Power Hero et Rab doivent être pepped up. Endort tous les ennemis, y compris les Slimes métalliques.

Réclamation critique Capacité Erik Appris de la section Guile. Garanti de tuer n’importe qui de type Metal Slime en un seul coup.



Une fois que tout le monde est prêt, enregistrez le jeu! Ensuite, procédez comme suit:

Entrez dans n’importe quelle rencontre aléatoire. Utiliser Hero, Erik et Jade Alléluia Pep Power. Changez Erik pour Rab. Utilisez un Pep Pop pour stimuler tout le monde. Faire utiliser Hero, Jade et Slyvando Electro Lumière pour transformer tous les ennemis en Metal Slimes. Le type de Metal Slimes qui apparaît dépend du niveau de votre groupe. Lvl 50 vous obtenez trois Slimes métalliques

Lvl 60, vous obtenez deux Slimes en métal liquide et un Slime en métal.

Lvl 70+, vous obtenez un King Metal Slime et deux Liquid Metal Slimes. Utilisez un Pep Pip sur Hero pour le relancer. Faire utiliser Hero et Rab Dirge de Dundrasil endormir tous les ennemis. Utiliser la revendication critique avec Erik Si vous n’avez pas de revendication critique sur Erik. Utilisez n’importe quel mouvement qui frappe plusieurs fois. Essayez de tuer tous les Slimes avant qu’ils ne se réveillent, et c’est un moyen infaillible d’obtenir des tonnes d’EXP.

C’est une méthode très longue et fastidieuse à mettre en place, mais augmenter ces niveaux, en particulier en mode Draconien, est extrêmement vital!