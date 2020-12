La plateforme chinoise de partage de vidéos TIC Tac il est déjà entré dans le détail de ce que sont les clips viraux et même des tendances qui ont caractérisé ce 2020 qui est sur le point de se fermer; À partir de ces jours, cependant, dans l’application, il sera possible de faire un tour de ce qui a le plus intéressé les utilisateurs individuels et leurs vidéos les plus suivies et appréciées au cours des derniers mois. Là nouvelle fonctionnalitéà a été baptisé Votre 2020 sur TikTok et apparaîtra dans les versions iOS et Android de l’application.

TikTok est une application relativement jeune dans le paysage des plates-formes de partage de smartphones et jusqu’à présent il n’avait toujours aucune fonctionnalité pour fournir aux utilisateurs un aperçu de leurs mois passés sur le portail. Jusqu’à présent, les abonnés se sont tournés vers des applications éditées par d’autres entreprises pour avoir le même type d’analyse: ces solutions de compromis comptent les vidéos les plus populaires et en créent un résumé qui peut être publié sur TikTok ou d’autres réseaux sociaux, mais la nouveauté proposée par les développeurs originaux de l’application peut compter sur afficher toutes les données générées et collectés au sein de la plateforme.

Comment créer votre vidéo 2020 sur TikTok

La nouvelle fonctionnalité sera annoncée avec un avis qui apparaîtra sur l’écran Pour vous et génère automatiquement un clip vidéo personnalisé qui rassemble les statistiques les plus intéressantes de l’année passées par chaque utilisateur individuel sur la plateforme: des effets et filtres les plus utilisés aux pistes audio préférées, en passant évidemment par les vidéos les plus aimées des autres créateurs et leurs propres clips que le public abonné a particulièrement apprécié. La vidéo est prête à être à nouveau partagée sur TikTok, ce que beaucoup ont déjà commencé à faire en quelques heures: les vidéos publiées avec le hashtag en anglais dédié à l’initiative #YearOnTikTok, totalisent déjà collectivement plus de 6 milliards vues.